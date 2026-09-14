Orașul european vechi de 9.000 de ani pe care trebuie să-l vizitezi în octombrie. Are temperaturi de 27°C și peisaje desprinse din basme

Pentru turiștii care își doresc o vacanță însorită, bogată în cultură, istorie și gastronomie, Italia rămâne una dintre opțiunile principale. În timp ce Roma sau Milano atrag mulțimi uriașe de vizitatori, în sudul țării există o bijuterie mai puțin cunoscută care oferă o experiență complet diferită de traseele turistice obișnuite: orașul Matera din regiunea Basilicata.

Matera este apreciată atât pentru patrimoniul său arhitectural spectaculos, cât și pentru climatul mediteranean deosebit de plăcut la început de toamnă. În luna octombrie, temperaturile maxime medii ajung la 23°C și pot urca până la 27°C, potrivit publicației britanice Express.co.uk.

Matera, un refugiu cald în mijlocul toamnei

Această vreme caldă le permite vizitatorilor să exploreze locația în condiții ideale, fără a se confrunta cu aglomerația specifică lunilor de vară.

Cunoscută drept „Orașul de Piatră”, Matera găzduiește celebrul cartier Sassi, un complex de locuințe săpate în stâncă ce a fost populat neîntrerupt timp de cel puțin 9.000 de ani.

Așezarea este considerată cel mai vechi oraș din Italia și probabil din întreaga Europă, fiind inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

Peisajul spectaculos cu străduțe pietruite și clădiri istorice a devenit viral și pe rețelele sociale. Creatori de conținut de pe TikTok descriu locul ca fiind cu adevărat magic și recomandă petrecerea a cel puțin unei nopți în oraș pentru a admira apusul, răsăritul și pentru a lua cina în restaurantele unice amenajate în fostele peșteri.

Ce poți vizita și experimenta în Matera

O plimbare prin cartierele Sassi di Matera oferă acces la puncte de observare impresionante asupra fostelor locuințe subterane.

Turiștii pot vizita o Casa Grotta pentru a înțelege modul în care familiile trăiau în interiorul stâncilor sau pot coborî sub spațiul urban în Palombaro Lungo, o cisternă subterană vastă situată sub Piazza Vittorio Veneto.

Catedrala din Matera (Duomo) domină orașul de pe o colină și oferă o perspectivă deosebită, în timp ce punctul Belvedere Murgia Timone garantează una dintre cele mai bune panorame asupra așezării.

De asemenea, vizitatorii pot explora bisericile săpate în stâncă, ornate cu fresce vechi, sau pot parcurge traseele din Parcul Murgia Materana.