Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”

În urmă cu doar câteva zile, în mediul online s-a viralizat informația potrivit căreia Mihai Bendeac ar fi început un scandal de la distanță cu actrița Carmen Tănase.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie”, a scris Mihai Bendeac pe pagina lui de Facebook, fără a spune însă la ce persoană și la ce post TV s-a referit.

„Măi, Mihai Bendeac, eram în drum spre nu mai știu ce oraș cu un spectacol de-al meu în care jucau Marius, Maria și Carmen. Acu' vreun an. Și, într-o benzinărie pe șoselele patriei, s-a întâmplat să ne întâlnim cu tine, care mergeai și tu nu știu unde cu nu știu ce spectacol. Îmi amintesc perfect cât ai putut s-o pupi pe Carmen la propriu, dar mai ales la figurat, dacă înțelegi unde bat. Părea efectiv omul tău preferat din Univers, că am și întrebat-o dup-aia în mașină de unde e așa de prietenă cu tine, dacă ați lucrat împreună ceva sau cum s-a consolidat așa afecțiune între voi.

Acuma te întreb eu pe tine: tu așa te comporți cu «cineva care a omorât oameni în pandemie»? Arunci cu complimente și glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet? Totuși ești un om încă tânăr, de unde atâta ipocrizie înghesuită-n tine? Dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, aș mai fi zis, da' ai fost lingușeala pe două picioare. Părea că întâlnirea aia ți-a făcut ziua, luna, anu'... Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală ce se află. Urâtă specie de om ești, băiatule... Trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac”, a scris Lia Bugnar pe internet.

După ce scandalul a escaladat în mediul online, Mihai Bendeac a revenit cu un mesaj pe Facebook. Acesta a precizat că el nu a făcut referire la Carmen Tănase, ci vorbea despre o emisiune de la un post concurent cu PRO TV.

„O simplă verificare ar fi de ajuns că postarea pentru care a luat toată lumea foc a fost făcută înainte ca postul de televiziune PRO TV să fi anunțat vreo modificare. În plus, nu fac referiri la emisiunile acelui post. Remarca mea era referitoare la o informație pe care mi-a povestit-o întâmplător cineva despre o cu totul altă emisiune, culmea, de la postul concurent. Doamna Carmen Tănase a picat victimă colaterală. Nevinovată, evident. Îmi cer scuze pentru asta. Dar nu eu am pronunțat numele dânsei. Mulțumesc”, a scris Mihai Bendeac în mediul online.