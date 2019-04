Probleme peste probleme pentru cântăreața Alessia. Prin ce momente dificile a trecut

La emisiunea Star matinal, Alessia a povestit despre accidentul de mașină în care a fost implicată în urmă cu câteva săptămâni, după ce l-a luat pe băiețelul ei, Alvin, de la mama sa.

„După o lună m-am dus să îl iau pe Alvin, dar la un moment dat am simţit că nu mai pot. Am plecat să îl duc înapoi şi câteva străzi mai încolo am făcut accident, am maşina daună totală. Mă asiguram, nu am avut reacţie şi m-a luat din stânga”, a declarat Alessia.

Artista a avut și probleme de sănătate, după ce a fost diagnosticată cu pleurezie.

„Vedeam că nu îmi ajunge aerul la repetiţii. Coregraful spunea că dacă nu pot să nu mai fac. Am văzut că nu mai pot efectiv, leşinam acolo. Am zis că trebuie să mă duc la doctor. Aveam bronhiile înfundate şi aerul ricoşa în sinusuri. În loc să intre în plămâni se lovea în bronhii şi se ducea fix pe sinusuri. Se făceau cheguleţe de sânge.

După două zile m-am dus la doctor, la ORL. Au văzut că nu am nimic la corzi. Doamna doctor nu mi s-a părut speriată. Mi-a zis: este serios, înseamnă că este ceva destul de serios… M-am dus la spitalul de pneumologie. Mi-a zis doamna doctor dacă am copii. Eram singură, singură. M-au întrebat câţi ani am.

Mi-a zis că am pleurezie tuberculoasă, în primă instanţă pleurezie. Alvin e la părinţii mei. Iau antibiotice zi de zi. Am organismul foarte slăbit, dar sunt puternică. Cumva am activat virusul din cauza sistemului imunitar slăbit… M-am întâlnit cu o prietenă care mi-a spus că de pleurezie a murit mama ei, în două luni a murit”, a mărturisit Alessia, potrivit spynews.ro.

