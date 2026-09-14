Paul Ipate a oferit detalii despre rolul său din noul serial de la Pro TV. Actorul a povestit, pentru Libertatea, cum a fost cooptat în producția semnată de Anghel Damian, dar și despre personajul său care l-a scos din zona de confort. Serialul „Fără Urmă” are premiera diseară, de la 20.30.

Paul Ipate revine pe micile ecrane în noul serial de la Pro TV, care începe diseară de la 20.30. Actorul a acceptat o provocare profesională care îl scoate din zona sa obișnuită de confort, fiind distribuit într-o producție de acțiune în care interpretează un personaj complex, conectat la lumea tehnologiei și implicat în secvențe dinamice. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, actorul a oferit detalii despre modul atipic în care a primit propunerea de a face parte din distribuție.

Cum a ajuns Paul Ipate să joace în serialul „Fără Urmă” de la Pro TV

Spre deosebire de parcursul obișnuit din filme și seriale, unde selecțiile se fac în urma unor audiții riguroase, actorul a fost cooptat în echipă direct de către producători. Soțul lui Jojo a recunoscut că această modalitate de distribuire reprezintă o excepție în cariera sa și că a fost nevoit să se adapteze din mers cerințelor specifice noului său rol.

„Propunerea a venit direct de la oameni, de la Anghel Damian, Delia. N-am dat casting pentru rolul ăsta, ceea ce foarte rar mi s-a întâmplat, l-am luat direct. A fost totul atât de din scurt, încât nu prea am avut timp să mă pregătesc și atunci am luat-o mai mult din mers, m-am adaptat la ceea ce am primit. M-a scos un pic din zona de confort pentru că e primul film de acțiune în care joc. Personajul meu se numește Antenuță, face parte din gașca băieților buni. Este cel care se ocupă de partea de IT, un mic hacker pasionat de calculatoare și de femei”, a declarat Paul Ipate pentru Libertatea.

Cu cine s-a întâlnit Paul Ipate la filmările serialului de la Pro TV

Atmosfera de pe setul de filmare a fost completată de prezența unor colegi din breasla teatrală cu care artistul colaborează de o lungă perioadă. Integrarea în noul colectiv s-a desfășurat rapid datorită legăturilor de prietenie deja existente între membrii distribuției, aspect care a ușurat ritmul intens al producției ce debutează în această seară la televizor.