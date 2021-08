Raluca Bădulescu le răspunde celor care îi critică imaginea. „Eu nu sunt un personaj, eu sunt așa de mai mult de 30 de ani”

Raluca Bădulescu le-a răspuns celor care o critică pentru că poartă peruci, machiaj strident, gene false și unghii lungi.

„Acesta este unul dintre subiectele mele favorite de discuție. De ce nu renunț la peruci, machiaj, unghii lungi etc. Păi de ce aș renunța?

Atâta timp cât eu sunt fericită cu imaginea pe care o am și nu neapărat că sunt fericită, ci aceasta sunt eu, aceasta este personalitatea mea, de ce aș face-o? Eu nu sunt un personaj, eu sunt așa de mai mult de 30 de ani”, a spus Raluca Bădulescu, pentru Cancan.

„Dacă n-am avut peruci, am avut extensii, gene lungi am avut întotdeauna, de când se pun extensii de gene, unghii lungi am de vreo 28 de ani, de când se pun în România, adică eu nu sunt un personaj care și-a pus unghii false, peruci etc.

Toate lucrurile acestea, toate pe care le fac sunt parte din personalitatea mea, din mine, asta sunt eu cu adevărat. Acestea, pentru mine, nu sunt artificii de styling.

Eu iubesc hainele cu adevărat, iubesc imaginea pe care o am cu adevărat, mă preocupă lucrurile acestea cu adevărat și toate vin din mine. Asta sunt eu, nu are cum să vină să-mi spună cineva să fiu altfel decât sunt eu cea adevărată.

Persoanelor din mediul online care mai pun presiune de multe ori și întreabă de ce nu vreau să arăt eu natural și vreau să arăt așa le spun: «Pentru că nu am cum să mă prefac!»

Dacă eu aș arăta altfel decât arăt acum, ar însemna să mă prefac, lucru pe care nu l-am făcut niciodată și nu am să-l fac vreodată!”, a mai spus Raluca Bădulescu, pentru sursa citată.

