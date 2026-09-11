Cadoul făcut de Google studenților din România înainte de facultate: abonament gratuit timp de 12 luni la pachetul avansat AI

Google oferă studenților din România acces gratuit timp de un an la pachetul avansat Google AI Plus, începând din această toamnă, cu doar câteva săptămâni înaintea începerii unui nou an universitar. Campania include acces extins la instrumentele Gemini AI, proiectate să sprijine procesul de învățare și să stimuleze creativitatea tinerilor.

Beneficii extinse pentru studenți

Pachetul Google AI Plus, pus la dispoziția studenților gratuit, aduce avantaje semnificative. Față de versiunea de bază, acesta permite utilizarea dublă a resurselor Gemini și include acces la Gemini Omni, o soluție avansată pentru generarea de imagini și videoclipuri multimodale.

De asemenea, utilizatorii beneficiază de 400 GB stocare în cloud și încărcări nelimitate pentru fișiere de studiu, imagini și interacțiuni prin Gemini Live. Pentru o experiență optimizată, Google a creat un hub Gemini dedicat studenților, unde aceștia pot organiza proiecte, crea blocnotes-uri, genera notițe, utiliza funcții de învățare ghidată și chiar testa cunoștințele acumulate.

„Educația a fost și continuă să fie un pilon important al activității Google în România, încă de la începuturile biroului, în 2010. Obiectivul tuturor programelor noastre de educație este sprijinirea oamenilor, fie elevi, profesori, antreprenori sau profesioniști, în dezvoltarea abilităților în utilizarea tehnologiei cu încredere și în siguranță”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Gemini Notebook, asistentul personal pentru studiu

Un alt instrument-cheie al pachetului AI Plus este Gemini Notebook, asistentul virtual proiectat pentru a facilita procesul de învățare. Versiunea premium a acestuia oferă funcții suplimentare, precum generarea de rezumate audio și video, crearea de infografice, teste, rapoarte, fișe de lucru și prezentări.

Studenții pot integra Gemini în Google Drive și Gmail, iar limita de surse ce pot fi adăugate a fost extinsă la 100. În plus, Gemini Live servește drept partener conversațional pentru studiu, oferind răspunsuri și îndrumări în timp real.

Oferta poate fi activată online, cu o mențiune importantă: studenții care beneficiază deja de pachetul Gemini AI Pro 2025 vor putea accesa noua promoție abia după expirarea abonamentului actual.

„Oferind studenților acces gratuit la instrumente avansate de AI, ne dorim ca aceștia să aibă alături un asistent de studiu, care să-i ajute să-și însușească cunoștințele mai eficient și să le alimenteze creativitatea”, a adăugat Moraru.

Creșterea interesului pentru AI în România

Potrivit Google, România a înregistrat în 2026 o creștere semnificativă a interesului pentru soluțiile de inteligență artificială. De la începutul anului, căutările pentru Gemini au crescut de cinci ori, iar funcționalitatea AI Mode a înregistrat cel mai mare interes în luna august.

Termeni precum „agent AI” au avut o creștere spectaculoasă de 1990%, iar expresii ce combină discipline de studiu cu AI, precum „matematică AI” sau „istorie AI”, au înregistrat creșteri între 3 și 7 ori.