Imagini de la petrecerea de 5 ani a fiului lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu. A fost construit un aeroport în miniatură pentru Tiago

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au organizat o petrecere cu tematică de aviație pentru fiul lor, Tiago, care a împlinit 5 ani. Imagini fabuloase de la eveniment.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au marcat împlinirea vârstei de 5 ani a fiului lor, Tiago, printr-o petrecere inspirată din lumea aviației. Părinții au transformat locul petrecerii într-un aeroport în miniatură, cu birou de check-in, control al pașapoartelor și pistă.

Tiago a împlinit 5 ani

Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, a împlinit 5 ani, iar părinții săi au pregătit o petrecere inspirată din lumea aviației. Locația a fost transformată într-o bază aeriană în miniatură, adaptată pentru copii. Decorul a fost dominat de nuanțe de alb, crem și albastru marin, iar mai multe elemente au fost create pentru a recrea atmosfera unui aeroport.

Petrecerea a fost gândită astfel încât micii invitați să participe la o experiență inspirată de călătoriile cu avionul.

„Tiago Airport - Little Pilot, Big Adventures”

Zona de joacă a fost amenajată sub denumirea „Tiago Airport - Little Pilot, Big Adventures”. La intrare au fost amplasate un birou de „Passport Control” și unul de „Check-In”.

O stewardesă îmbrăcată în uniformă i-a întâmpinat pe copii și le-a oferit pașapoarte albastre personalizate cu numele sărbătoritului, precum și legitimații de zbor. Astfel, invitații au putut intra în atmosfera petrecerii încă de la sosire, urmând pașii unei călătorii cu avionul.

Decorul a recreat un aeroport în miniatură

Decorul a fost completat de arcade de baloane, turnuri de control și o geantă în stilul unei valize vintage de călătorie, decorată cu ștampile inspirate din diferite colțuri ale lumii. Elementele au fost integrate în tema aleasă pentru aniversarea lui Tiago, iar întreaga amenajare a urmărit să transforme petrecerea într-o experiență inspirată de lumea aviației.

Pentru băiețel, aniversarea de 5 ani a venit astfel cu o tematică construită în jurul ideii de „mic pilot” și „mari aventuri”.

Gabriela Prisăcariu a vorbit recent despre rutina de somn a lui Tiago

Aniversarea vine după ce Gabriela Prisăcariu a vorbit în mediul online despre o schimbare din rutina familiei. Soția lui Dani Oțil a explicat de ce ea și Tiago nu mai dorm separat.

Potrivit mărturisirii sale, decizia a fost luată după ce băiețelul s-a confruntat cu episoade de pavor nocturn și coșmaruri. Gabriela Prisăcariu a abordat subiectul după ce a primit mai multe întrebări din partea urmăritorilor.