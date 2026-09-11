Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, dialogurile, susținerea unor alocuțiuni, exprimarea în mediul public vor fi susținute eficient de Mercur.

Mai complicată se arată a fi casa a IX-a a învățării, a rafinării mijloacelor de expresie, dar și a unor piedici venite de la instituțiile de resort prin actele normative sau regulamentele care le vor pune piedici dacă vor dori să călătorească, să urmeze cursuri de perfecționare sau să se stabilească în afara țării.

În ziua de 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va străbate casa a VI-a a muncii, unde va genera situații conflictuale, nemulțumiri, contestații și măsuri organizatorice la locul de muncă care îi vor dezavantaja pe cei născuți în Leu. În planul sănătății curente, Luna Neagră va sensibiliza sistemul osos și articular și va crea un teren propice pentru inflamații, reacții alergice sau cutanate.

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, sentimentele nutrite de nativi față de părinți sau rudele apropiate vor fi răscolite de amintiri sau tulburate de felul în care aceștia vor respinge propunerile lor pe teme de interes comun. Între 13 și 14 septembrie, planetele Uranus, Pluton și Mercur vor forma un trigon regal care ar putea juca un rol destabilizator în sectoarele comunicare, învățătură, deplasări, relații parteneriale (contracte, litigii) și relații de prietenie..