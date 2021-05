Reacția lui Cabral, după ce Andreea Raicu a pozat goală, la 43 de ani. „Gata, m-ai convins!”

„We really had fun that day și mă bucur că m-ați convins să pozez fără măști. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort, că tot ăsta a fost trendul predominant în această perioadă.

Mai avem și altele și mai și. Să le postăm sau….?”, a scris Andreea Raicu pe Instagram.

Mai multe vedete din showbiz au reacționat pe contul de Instagram al Andreei Raicu, la scurt timp după ce au văzut imaginea.

Mihaela Rădulescu a numit-o „superbă” pe Andreea Raicu. De asemenea, Cabral a fost printre cei mai îndrăzneţi comentatori de pe Instagram: „Gata, m-ai convins!

Pun şi eu nudurile cu mine”, a scris prezentatorul în dreptul fotografiei cu Andreea Raicu, iar aceasta i-a răspuns lui Cabral: „haha, le aştept”.

Mihai Bendeac i-a spus frumoasei Andreea Raicu: „Oriunde, oricând”, iar un internaut a răspuns la comentariul actorului: „Ai vrea tu, Bendeac”.

