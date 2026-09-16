Cea de-a şaptea ediție Asia Express - Drumul Mătăsii 2026, difuzată aseară pe Antena 1 şi AntenaPLAY, a venit la pachet cu noi provocări pentru concurenți, în lupta pentru imunitatea mică. De la provocarea blocurilor de gheață, până în agitația din Taşkent, aceştia şi-au demonstrat şi abilitățile în „bucătărie”: au trebuit să prepare celebrele pâini uzbece NON.

Zece pâini perfecte, modelate chiar de concurenți au plecat din brutărie cu un scop precis: să ajungă la localnici dispuşi să le consume integral, chiar în fața concurenților Asia Express, într-o luptă cu o miză mare: imunitatea mică.

Cheloo şi Mihai Ban au ajuns primii la Irina, astfel că și-au adjudecat amuleta şi imunitatea mică. Concurenții de la Asia Express au luptat pentru imunitatea mică. O echipă a obținut biletele spre China, după o cursă contracronometru. Echipele au avut de pregătit zece pâini tradiționale NON.

Ultima etapă din Uzbekistan a adus jocul pentru imunitatea mică. Concurenții au avut de pregătit zece pâini tradiționale NON. Jocul a fost câștigat de Cheloo și Mihai Ban, cei care au câștigat și amuleta de 1.000 de euro.

Cheloo și Mihai Ban au ajuns primii la Irina Fodor, așadar cei doi au câștigat jocul pentru imunitatea mică, totul după ce au obținut și amuleta de 1.000 de euro.

„Abia atunci am descoperit cu adevărat ce înseamnă imunitatea: la Asia Express”, a declarat Cheloo.

„Însemna odihnă și biletele spre China, ceea ce ne-am dorit de acasă. Am zis să încercăm să ajungem în China, măcar să încercăm, probabil o să meargă”, a spus Mihai Ban.

Diseară, de la ora 20.30, ultima etapă din Uzbekistan ajunge la unul dintre cele mai tensionate momente ale sale: Cursa pentru Ultima Șansă. Echipele aflate în pericol vor traversa Tașkentul într-o cursă intensă, desfășurată într-un oraș aglomerat, iar telespectatorii vor descoperi, prin ochii concurenților, câteva dintre cele mai spectaculoase locuri ale metropolei.