„Cânt manele, dar nu cred că sunt singura interpretă de muzică populară care s-a apucat de manele. Hai, să fim serioși!

Asta o să cânt mereu, pentru că asta cânt de la 7 ani, doar muzică clasică normal cânt. Muzica populară este o pasiune, pentru că am crescut cu ea în casă, tatăl meu fiind instrumentist.

Dar trebuie să ne mai și pliem după ceea ce se cere, în condițiile care sunt. Până la urmă, publicul decide. Publicul ne ridică, publicul ne coboară. Dacă asta se ascultă, asta cântăm”, a susținut Maria Constantin la Antena Stars, potrivit Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Cânt și eu o manea un pic mai stilizată, mai spre folclor. Asta se cere și atunci, într-adevăr, chiar dacă eu aș vrea să merg pe un stil muzical care mi-ar plăcea poate mult mai mult, cerințele astea sunt. Trebuie să ne acomodăm.

Pe mine nu mă deranjează, în general, ceea ce zice lumea. Nimeni nu stă lângă mine, nimeni nu-mi plătește mie facturile. Eu fac fix ceea ce simt eu și consider că atunci când faci ceea ce simți, poți să și transmiți mult mai mult.

Recomandări Inculpații Hexi Pharma, condamnați la închisoare în primă instanță, au susținut la ultimul termen că faptele s-au prescris. Procurorul nu i-a contrazis

Cei care vorbesc sunt doar niște oameni care se uită din fața calculatorului, n-au job, n-au nimic și stau să critice”, a afirmat Maria Constantin.

„Dacă nu s-ar vorbi, înseamnă că n-aș exista. Cred că am fost printre primii interpreți de muzică populară care și-a dat jos costumul național și a apărut cu tot felul de vestimentații un pic mai stilizate. Chiar dacă am fost criticată, ulterior am fost un model pentru colegii mei. Am vrut să fiu un pic mai excentrică, am vrut să fiu eu. Dacă nu sunt înțeleasă, asta e”, a declarat vedeta.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este măritată cu un celebru milionar din România

Playtech.ro ȘOC! Mesajul Simonei Halep care a dezgustat lumea tenisului: ‘E spălată pe creier’

Viva.ro George Buhnici, un nou derapaj! Ce declarația șocantă a făcut: „Bărbații câștigă salarii mai mari.."

Observatornews.ro Coşmarul românilor care şi-au luat apartament în "dormitorul Clujului". Problemele se văd până şi din satelit

Știrileprotv.ro O familie de români care și-a luat un animal exotic a fost îngrozită când a crescut. Omora animalele pe care le prindea

FANATIK.RO Critici dure la adresa lui Tudor Chirilă. Juratul de la Vocea României a atras antipatie după gestul făcut în fața unei concurente

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2022. Balanțele au o zi dificilă, în care lucrurile nu vor merge așa cum au sperat, dar nu au motive să se descurajeze

PUBLICITATE Înscrie-te la AVON LIVE shopping!