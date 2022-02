Doinița Oancea aproape a izbucnit în lacrimi, în podcastul lui Cătălin Măruță. Atunci când a vorbit despre regret, vedeta a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă un copil.

„De când mă știu, stau și mă gândesc ce regret am, dacă am vreunul… n-am. Dar încep să resimt, și anume faptul că peste o lună de zile fac 39 de ani. Mi se pare că aș fi putut să am și eu un prichindel pe lângă mine. Mă gândesc la treaba asta.

Ăsta e regretul. Eu tot timpul am zis că dacă ar fi fost să fie, ar fi fost până la momentul ăsta, dar cred că nici eu nu am acordat suficient de multă importanță.

Adică am lăsat lucrurile cumva – lasă că merge, lasă că o să fie, vine, se întâmplă când trebuie, nu știu ce. Probabil, prea mult focus pe ceea ce făceam eu și mai puțin pe hai să întemeiem”, a dezvăluit Doinița Oancea, potrivit Wowbiz.

