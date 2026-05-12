La ce ore se face accesul și ce recomandări primesc spectatorii

Publicul general va putea intra începând cu ora 16.00, doar pe baza biletelor sau invitațiilor, prin punctele de acces de pe Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu și Bd. Pierre de Coubertin. Deținătorii biletelor Early Entry vor avea acces în complexul sportiv de la ora 12.00, exclusiv prin Str. Maior Ion Coravu, iar intrarea pe stadion va începe la ora 15.45.

Organizatorii recomandă spectatorilor să respecte punctele de acces corespunzătoare biletelor achiziționate pentru a evita aglomerațiile. De asemenea, folosirea mijloacelor de transport în comun sau a serviciilor de ride-sharing este indicată pentru a reduce traficul în zonă. Societatea de Transport București va prelungi programul mijloacelor de transport care tranzitează zona stadionului.

Controale stricte și obiecte interzise la accesul pe Arena Națională

Pentru siguranța publicului, Jandarmeria Capitalei va desfășura controale pirotehnice și antiteroriste la intrarea pe stadion. Este interzis accesul cu obiecte precum băuturi și produse alimentare din afara locației, sticle, doze de aluminiu, artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere, arme, lanțuri, umbrele, rucsacuri mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau GoPro, trotinete și biciclete. Lista completă este disponibilă pe site-ul organizatorului, emagic.ro.

Minorii sub 16 ani pot participa doar însoțiți de un adult cu bilet propriu, iar fiecare adult poate însoți până la patru minori. Copiii de orice vârstă au nevoie de bilet la preț întreg.

Recomandările Jandarmeriei pentru participanții la concertul Metallica

Jandarmeria Capitalei sfătuiește participanții să ajungă devreme pentru a evita aglomerația la intrare. „Manifestați răbdare, respectați recomandările jandarmilor și solicitați ajutorul acestora sau apelați 112 în cazul unor incidente antisociale”, se arată într-un comunicat oficial. Părinții sunt îndemnați să își supravegheze copiii cu atenție, iar participanții sunt avertizați să nu accepte băuturi de la persoane necunoscute și să evite orice formă de conflict, verbal sau fizic.

Reglementări legale și interdicții

Conform Legii nr. 61/1991, comercializarea sau oferirea de băuturi alcoolice minorilor este interzisă și sancționată. Personalul unităților comerciale are obligația de a verifica actele de identitate ale clienților care solicită alcool, produse de tutun sau băuturi energizante. Participarea la eveniment cu arme, materiale explozive sau alte obiecte periculoase reprezintă infracțiune, iar utilizarea dronelor fără autorizație deasupra Bucureștiului este sancționată cu amenzi între 2.000 și 40.000 de lei, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 859/2021.

Concertul Metallica promite o seară memorabilă, iar autoritățile și organizatorii solicită participanților să respecte regulile și să se bucure responsabil de acest eveniment de amploare.

Fanii trupei americane sunt așteptați la unul dintre cele mai mari evenimente rock ale anului, iar organizatorii au anunțat deja programul, regulile de acces și informațiile importante pentru participanți.

Legendara trupă americană va susține un concert miercuri, 13 mai, pe Stadionul Național Arena din București. Evenimentul va avea loc între orele 16.00 și 23.00, iar organizarea vine cu mai multe restricții de trafic în zona Arenei Naționale, anunță Brigada Rutieră.

Conform prognozei speciale emise de meteorologi, miercuri, 13 mai, în ziua concertului Metallica, la București vor fi condiții de ploaie slabă.

