Rihanna și fiica ei, îmbrăcate în roz din cap până în picioare la petrecerea de 1 an a micuței Rocki. Au purtat ținute Dior asortate

Rihanna și fiica ei, Rocki Irish Mayers, și-au asortat ținutele la petrecerea aniversară a micuței, care a împlinit un an. Cele două au purtat ținute roz create special de Dior.

Rihanna și fiica ei, Rocki Irish Mayers, au avut un moment mamă-fiică la petrecerea de 1 an a micuței, organizată duminică, 13 septembrie. Cele două au purtat ținute roz pal create special de Dior. Pentru Rocki, ținuta a fost completată de un lănțișor delicat, cercei mici cu diamante și două funde asortate, prinse în codițele sale.

Fotografiile au fost publicate de prietena Rihannei

Melissa Forde, prietena Rihannei, a publicat pe Instagram mai multe fotografii de la petrecere. „La mulți ani, Rocki Irish! Nu-mi vine să cred că are deja un an”, a scris aceasta, adăugând un mesaj despre ținutele asortate purtate de Rocki și mama ei.

În imaginile și videoclipurile de la petrecere, Rocki poate fi văzută în timp ce gustă dintr-un tort în mai multe straturi, în nuanțe pastelate. Decorul a inclus baloane în culori pastelate și un carusel pentru cei mici.

Rihanna și A$AP Rocky au trei copii

Rocki este cea mai mică dintre frați. Rihanna și A$AP Rocky mai au doi băieți, RZA, în vârstă de 4 ani, și Riot, în vârstă de 3 ani.

La scurt timp după nașterea lui Rocki, în septembrie 2025, A$AP Rocky a vorbit despre faptul că a devenit tată de fată. „Vreau doar să le spun tuturor taților de fete: sunt cel mai nou membru al clubului. Salutați-mă și urați-mi bun venit”, a spus artistul la gala CFDA Fashion Awards.

Rihanna a anunțat nașterea fiicei sale pe Instagram, publicând o imagine în care ținea bebelușul în brațe. Rocki era înfășată într-o păturică decorată cu funde roz, în timp ce Rihanna purta bijuterii estimate la aproximativ 150.000 de dolari, printre care un ceas Audemars Piguet Royal Oak din aur roz și un inel personalizat inscripționat „Mom”.

Cum au fost sărbătoriți frații lui Rocki

Familia a organizat petreceri tematice și pentru cei doi frați mai mari ai micuței. În luna mai, RZA și-a sărbătorit cea de-a patra aniversare la Sloomoo Institute din New York. În august, Riot a împlinit trei ani, iar familia a organizat o petrecere cu tematică Spider-Man la locuința Rihannei din Barbados.

Dior, una dintre casele preferate pentru ținutele lui Rocki

În aprilie, micuța a apărut pentru prima dată în public la Paris, purtând o căciulă vintage Dior din perioada în care John Galliano conducea casa de modă. Tot în aprilie, Rihanna și fiica sa au apărut pe coperta revistei W, Rocki purtând o piesă Dior Haute Couture.