Irina Fodor a dat startul filmărilor pentru sezonul 19 „Chefi la cuțite”. Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au făcut primele declarații.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au revenit la masa juriului, dar și în bucătăria trepidantă a amuletelor, pregătiți să se întreacă într-un nou capitol fascinant al competiției, pentru că Irina Fodor a dat startul filmărilor sezonului 19 Chefi la cuțite. Emoție, pasiune, suspans, adrenalină, ambiție, curaj, talent și excelența în artă culinară - toate fac parte din rețeta savuroasă a show-ului gastronomic.

Au început filmările pentru noul sezon Chefi la cuțite

„Am revenit la platou cu o energie fantastică. Mai mult decât orice, mi-a fost dor de oameni, de echipa aceasta minunată cu care am ajuns acum la cel de-al 19-lea sezon, al șaptelea alături de colegii mei jurați. Avem bateriile încărcate și suntem pregătiți pentru o întrecere pe cinste în bucătărie”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

„Pentru mine a fost o vară plină de proiecte frumoase, nu a fost o vară cu relaxare - dar acesta este ritmul care mă menține în formă. Sunt pregătit să scriu alături de colegii mei un nou capitol memorabil din istoria Chefi la cuțite, unul în care creativitatea culinară, farfuriile spectaculoase și competiția sunt duse la un nou nivel. Misiunea noastră în acest show este dincolo de divertisment: am pornit pe acest drum al revoluției în bucătărie, vrem să schimbăm percepții, abordări gastronomice, să ducem mai departe bucătăria românească și, de ce nu, să schimbăm destine”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Chef Orlando Zaharia: „Am văzut deja primii concurenți"

„Avem în față nu doar o nouă serie de confruntări pentru amulete, care vor încinge platoul... ci și audițiile încărcate de entuziasm, de energia aceea a unui nou început. Bucuria de a descoperi talente, oameni pasionați de arta culinară și idei surprinzătoare în farfurie... Toate astea mă fac să aștept cu atâta emoție, de fiecare dată, începutul filmărilor. Am văzut deja primii concurenți, de-abia aștept să-i întâlnesc pe următorii - și îi invităm pe toți cei care își doresc să participe la preselecțiile Chefi la cuțite să se înscrie acum pe casting.a1.ro”, a declarat Chef Orlando Zaharia.