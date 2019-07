Robbie Williams se teme de extratereștri și și-a angajat gărzi de corp care să îl apere

Artistul a fost invitat în emisiunea „Alien Nation” și a mărturisit că se teme de extratereștrii. „Motivul pentru care am cerut pază 24 de ore din 24 nu a fost pentru propria mea siguranţă, ci pentru că sunt speriat de ce s-ar putea întâmpla în jurul meu când aş fi singur”, i-a mărturiist artistul realizatoarei Jo Wood.

„Mi-a fost întotdeauna teamă să vorbesc cu ei, pentru că acest lucru i-ar face reali, iar, dacă este numai în capul meu, va rămâne doar în capul meu”, a mai spus Robbie Williams potrivit contactmusic.com.

De mai mulţi ani, Robbie Williams a dezvoltat o pasiune pentru extratereştri, mutându-se în California, unde pleacă adeseori în expediţii pentru descoperirea de OZN-uri.

Robbie Williams va fi prezent pe scena Untold anul acesta, fiind capul de afiș al festivalului din Cluj-Napoca.

Cariera artistului este una impresionantă și a început încă din primul moment în care a urcat pe scenă alături de trupa Take That în 1990. În 1995 artistul a decis că-și dorește o cariera solo, iar de peste 30 de ani, acesta a avut un drum fulminant, din toate punctele de vedere. În cariera sa spectaculoasă, Robbie Williams a livrat, pe lângă hituri pe bandă rulantă, și concerte cum rar s-au mai văzut în lume. În 2006, artistul a intrat în Cartea Recordurilor prin faptul că a vândut în doar o singură zi, 1,6 milioane de bilete la turneul Close Ecounters Tour.

Robbie Williams este și un artist foarte premiat, are peste 18 premii Brit Awards și 3 premii MTV European Music Awards. Artistul are nu mai puțin de 7 single-uri numărul 1 și aproape toate albumele sale au ocupat locul 1 în topurile britanice. De altfel, artistul britanic este cel mai bine vândut artist din Marea Britanie, cu peste 75 de milioane de albume vândute. Pe lângă multe alte hituri, în vară, pe scena festivalului UNTOLD se vor auzi melodii ca „Feel”, „Angels”, „Rock DJ”, „Let Me Entertain You”, „Freedom”, ”Millennium”, ”She´s The One”, „Old Before I Die”, „Kids”, „Eternity”, ” Something Stupid ”, „Radio”, „Bodies” și „Candy”.

