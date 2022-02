Robert Niță are probleme după participarea la „Survivor România”: „Am suferit o intervenție chirurgicală, plus dureri în zona cervicală, lombară”

A fost unul dintre fotbaliștii apreciați la Rapid, iar la Foresta Suceava s-a remarcat în meciul memorabil Dinamo-Foresta, când sucevenii au fost conduși cu 4-0, dar au marcat cinci goluri și au câștigat confruntarea de la București. Robert Niță a punctat atunci de două ori, ultimul gol, cel al victoriei fiind al lui în minutele de prelungiri.

Acum a decis să participe la show-ul Survivor de la Pro TV, dar după doar 21 de zile, din cauza problemelor medicale a trebuit să părăsească jungla din Republica Dominicană.

„Sunt ca femeile alea pe care le vezi în restaurant sau în discotecă, le duci acasă sau la hotel, dar dimineața, când le vezi nemachiate, o iei la fugă din cameră. Așa sunt și eu! Pe dinafară par OK. Am avut probleme mari de sănătate, în zona cervicală, lombară și altele… Sunt în proces de tratament, de recuperare, deja am suferit o intervenție chirurgicală”, a spus Niță, la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Acolo nu știi cât e ceasul! N-ai nici măcar pastă sau periuță de dinți”

Chiar dacă a trecut prin momente grele în cadrul emisiunii, Robert recunoaște să „Dacă aș fi sănătos, m-aș duce ieri înapoi”. De ce ar face asta? „Pentru că e o experiență senzațională. Mi-am schimbat principiile de viață în care credeam cu tărie! Când ajungi acolo ți se schimbă tot, inclusiv percepția despre unele lucruri”, a mai spus fostul atacant în emisiunea de pe GSP.

Despre problemele și lipsurile din cadrul concursului, Robert Niță, spune: „Dormeam pe jos, aveam doar o pătură, fără acoperiș. Trebuia să tai crengi ca să-ți faci acoperișul. Dormeam pe un lemn, pe podeaua unei barăci. Nu poți să spui în cuvinte tot ce simți și ce trăiești acolo. Acolo nu știi cât e ceasul! N-ai nici măcar pastă sau periuță de dinți”.

Dar cum se spălau pe dinți concurenți? „Luam apă din mare, făceam focul, o fierbeam și obțineam sare. Băgam mâna și ne spălam că apa era la discreție, făceam gargară și aia era! N-ai nimic acolo, nici unghieră, nici gel de duș, nici măcar prosop. Făceai baie în mare și te uscai la soare”, a dezvăluit acesta.

Ce conține bagajul concurenților de la Survivor?

Înainte să plece pe insula izolată de restul lumii din Republica Dominicană, tuturor concurenților le-au fost verificare toate bagajele, fiindu-le lăsat doar strictul necesar.

„Am ajuns în Republica Dominicană și am avut cinci, șase ore de stat la hotel. Îți verifică bagajele și-ți dau un săculeț, un rucsac. În el aveam: un șort de baie, un șort de participat la competiții, sau să stai în el, un maiou, un tricou, un trening, bluza putea să fie hanorac, cinci perechi de ciorapi, cinci perechi de chiloți și o pelerină de ploaie”, a dezvăluit Robert Niță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 24

Probleme mari de tot cu mâncarea

„În primele 12 zile am mâncat 9 linguri de orez! Adunate! În funcție de cum câștigam recompensa. Prima recompensă a fost după cinci zile, jumătate de kilogram de orez și 500 ml de ulei. Am stat doar trei săptămâni și am slăbit zece kilograme!”, a spus Robert în emisiunea de pe GSP. Apoi a câștigat iar orez, dar și o ladă de legume.

„Am făcut și supă, și ghiveci de legume, dovlecei, cartofi prăjiți. În rest, aveam cocos la discreție! Nuca de cocos crudă te termină la stomac. După ce-am avut și foc, după patru zile, cocosul era delicatesă. Îl tăiam bucățele mici, le puneam pe sârmă și făceam frigărui. Erau bune că se mai și ardeau, funinginea aia te mai strângea la stomac”, a mai declarat fostul atacant.

Aveam voie să prindem pește, am câștigat o lansetă și un harpon. Dacă tu nu aveai ce să mănânci, ce să pui în acul ăla?! Am căutat în nisip viermi, pe sub toate pietrele… Am rupt din crabi, dar nu ajungi la peștii răpitori. Nu s-a prins absolut nimic, nimic. Prin junglă am găsit melci. Niciun gust, deloc, s-a încercat, dar erau vai de mama lor. Robert Niță, concurent Survivor:

GSP.RO Fostul fotbalist român pierde milioane de euro din cauza conflictului din Ucraina! „Eu am casă în Donețk, am proprietăți”

Playtech.ro BOMBĂ! Traian Băsescu, reacție ȘOC despre Vladimir Putin! HALUCINANT ce a spus chiar acum

Observatornews.ro O regină a frumuseţii din Rusia a rămas desfigurată în urma unui tratament de 5.000$. "Nu mai pot închide ochii"

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2022. Gemenii sunt invitați să tragă concluzii pe baza unor experiențe intense, trăite în ultimele zile

Știrileprotv.ro Un român a găsit un telefon mobil şi l-a restituit proprietarului, iar acum riscă închisoarea

Telekomsport Umilinţă incredibilă în direct la TV. Putin şi-a ieşit din minţi şi l-a făcut de râs la nivel mondial

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine