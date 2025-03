Whoopi Goldberg a strălucit pe covorul roșu al Premiilor Oscar 2025 într-o ținută spectaculoasă, într-o ținută personalizată creată de designerul Christian Siriano. Rochia fără bretele, cu o talie strânsă și o fustă amplă cu trenă, a fost descrisă de Siriano ca fiind „apă lichidă”.

Designerul a explicat pentru E! Live from the Red Carpet: „Whoopi a văzut această rochie pe podium stând în primul rând și i-am spus că poate să o aibă, fără probleme”.

De ce apariția lui Whoopi Goldberg la Oscar 2025 e neobișnuită

Această apariție a fost una neobișnuită pentru Whoopi Goldberg, care rareori poartă rochii care îi expun umerii. Tatuajul colorat în formă de dragon de pe umărul drept al actriței a fost vizibil datorită decolteului generos al rochiei.

Goldberg, care a fost prezentator la gala Oscar din acest an, a apreciat descrierea lui Siriano, spunând pentru E!: „Este o modalitate excelentă de a o descrie. Când se mișcă, când flutură, asta pare să fie”. Aceasta nu este prima colaborare între Whoopie Goldberg și Siriano. Designerul a creat o rochie similară pentru actrița în 2018, tot pentru gala Oscar.

Christian Siriano a declarat pentru People.com: „Voi crea ținute pentru Whoopi până la sfârșitul carierei mele.” În 2023, cu ocazia zilei de naștere a lui Goldberg, Siriano i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram: „Te iubesc atât de mult! Îți mulțumesc că m-ai susținut din prima zi, fără să pui întrebări. Îmi place să creez pentru tine mereu și pentru totdeauna!”.

Această apariție remarcabilă a lui Whoopi Goldberg la Oscar 2025 demonstrează încă o dată puterea modei de a surprinde și de a evidenția personalitatea unică a fiecărei vedete. 2012

Cariera lui Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg este una dintre cele mai versatile și apreciate personalități din industria de divertisment. Este actriță, comediană, autoare și prezentatoare de televiziune, având o carieră de peste patru decenii și multiple realizări notabile.

Caryn Elaine Johnson, cunoscută sub numele de scenă Whoopi Goldberg, s-a născut pe 13 noiembrie 1955 în New York City. Goldberg și-a început cariera în teatrul experimental și stand-up comedy în anii 1970. A urmat cursuri de teatru la HB Studio în New York.

Debutul cinematografic major al lui Whoopi Goldberg a fost în filmul „The Color Purple,” regizat de Steven Spielberg, unde a interpretat rolul lui Celie. Performanța sa i-a adus o nominalizare la premiile Oscar pentru Cea Mai Bună Actriță.

Goldberg a câștigat Premiul Oscar pentru Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar pentru interpretarea rolului mediumului Oda Mae Brown în „Ghost.” Printre filmele ei notabile se numără „Sister Act” (1992) și „Sister Act 2: Back in the Habit” (1993). Aceste comedii muzicale au fost extrem de populare și au consolidat statutul lui Goldberg ca actriță de succes în comedii.

Actrița este una dintre puținele persoane care au câștigat premiul Emmy, Grammy, Oscar și Tony (EGOT), un testament al talentului și succesului ei în diverse domenii ale industriilor de divertisment. A câștigat și Globuri de Aur pentru „The Color Purple” și „Ghost.”

