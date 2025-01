Rochia purtată de Melania Trump la balul inaugural al lui Donald Trump. Cine e designerul care i-a creat ținuta alb-negru, cu choker la gât

Ieri, 20 ianuarie, Melania a oferit o lecție de stil și eleganță în ziua învestirii lui Donald Trump, într-o ținută cu palton și pălărie. Seara, fostul fotomodel a atras atenția cu ținuta sa elegantă la balul inaugural. Prima-doamnă a Statelor Unite ale Americii a optat pentru o rochie alb-negru spectaculoasă, renunțând la pălăria controversată purtată mai devreme în aceeași zi.

Rochia spectaculoasă a Melaniei Trump

Melania Trump a strălucit într-o rochie albă fără bretele, cu accente geometrice negre și o mică despicătură. Ținuta a fost completată de pantofi albi cu toc și un colier negru statement. Conform People.com, rochia a fost creată de Hervé Pierre, consilierul de stil de lungă durată al primei doamne.

La primul bal inaugural din 2017, Melania Trump a purtat o rochie de culoarea vaniliei cu umerii goi și o despicătură înaltă, tot creație a lui Pierre.

Alegerea ținutei pentru balul inaugural are o importanță deosebită, reflectând stilul personal al primei-doamne. În 2017, Hervé Pierre a explicat pentru The New York Times de ce a ales să colaboreze cu Melania Trump: „Frumusețea acestei țări este că este o democrație, așa că unii oameni vor să îmbrace anumite persoane, iar alții nu. Eu aleg să o fac”.

Rochia purtată de Melania Trump la balul inaugural din 2017 a fost donată colecției First Ladies de la Smithsonian, care adună rochiile primelor doamne din ultimele decenii pentru a documenta istoria. Această tradiție subliniază importanța ținutelor primelor doamne în cultura americană și în reprezentarea valorilor naționale.

Iată că acum, alegerea unei rochii alb-negru pentru balul inaugural din 2025 demonstrează evoluția stilului Melaniei Trump și capacitatea sa de a atrage atenția prin ținute elegante și sofisticate.

Cât costă paltonul purtat de Melania Trump

Un palton precum cel purtat de Melania Trump la slujba religioasă de la învestirea lui Donald Trump costă peste 8.400 de euro pe site-ul oficial al designerului Adam Lippes. În prezent, prima-doamnă pare să susţină designerii autohtoni, după ce şi în 2017, la prima inaugurare a lui Donald Trump, a ales să poarte o ţinută a designerului american Ralph Lauren.

Joe Biden și soția alături de Donald Trump și Melania

Atunci, ea i-a adus un omagiu lui Jackie Kennedy, fostă primă-doamnă a SUA, într-o rochie albastră din cașmir. Ea şi-a accesorizat ținuta cu pantofi și mănuși de la Manolo Blahnik, asortate în aceeași culoare.

În urmă cu 7 ani, mulți designeri americani au refuzat să o îmbrace, iar Ralph Lauren s-a confruntat cu multe reproșuri din partea oamenilor.

