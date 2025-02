Delta a anunțat miercuri, 19 februarie, că a făcut o ofertă de 30.000 de dolari, individuală, celor 76 de pasageri. Această ofertă este suplimentară și a venit „fără obligații și nu afectează drepturile pasagerilor”. În total, compania s-a angajat să plătească despăgubiri de 2,28 milioane de euro. Decizia a venit după ce unii pasageri deja contactaseră o firmă de avocatură.

Un avion Delta Airlines s-a răsturnat la aterizare pe Aeroportul Internațional Toronto Pearson, rănind opt persoane. Toți cei 76 de pasageri și 4 membri ai echipajului au fost găsiți în siguranță, deși în urma impactului aparatul de zbor a luat foc și a rămas fără o aripă. „Eram cu capul în jos, atârnam ca liliecii”, au povestit supraviețuitorii impactului.

