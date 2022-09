Exuberantă, exotică, plină de energie și cu o viață demnă de un film, Rona Hartner a deschis ușa către o parte din sufletul său în emisiunea „În Oglindă”, realizată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive. Actrița a avut o viață în care s-au împletit bucurii și tristeți, s-a hrănit cu superstiții până l-a găsit pe Dumnezeu, a învins cancerul, iar acum privește cu optimism spre viitor.

Primii ani din viață i-a trăit într-un mic paradis, în curtea bunicii, plină cu flori și pomi fructiferi, până când casa le-a fost demolată. Cei șase ocupanți, Rona, părinții, sora și fratele ei și bunica sa au fost nevoiți să se înghesuie în 3 camere la bloc. Își amintește foarte clar Crăciunul în care, împreună cu frații ei au găsit sub brad trei portocale, „una pentru Rinda, una pentru Rona și una pentru Raul”.

„Noi am avut o sărăcie cruntă, dar părinții au ambalat acea sărăcie într-un showtime”, i-a mărturisit îndrăgita actrița lui Mihai Ghiță, adăugând că, deși dormeau toți cei trei copii într-un singur pat, a avut o copilărie fericită.

Rona Hartner povestește că a trăit prima mare dezamăgire la școala generală; era prima întâmplare dintr-un lung șir ce avea să o determine să ia calea străinătății și să se mute în Franța.

Recomandări MApN s-a înțeles cu Lidl să mute un radar NATO, în favoarea unui depozit al lanțului de magazine. Dar un judecător n-a fost de acord

„La 5 ani cântăm gosspel, am început la 10 ani să scriu legende, după care am început să îmi pun întrebări dacă nu cumva vreau să fiu președintele României în locul lui Ceasușescu. La 11 ani a fost prima piesă de teatru la școală și am vrut neapărat să joc eu prințesa respectivă… Nu păream prințesă, dar eu, în sufletul meu, întotdeauna am fost prințesă, regină… Profa îmi spunea … Am suferit, m-am retras până la urmă”, rememorează artista.

Rolul Sabinei din celebrul film „Gadjo Dilo” i-a schimbat destinul. Deși nu cunoștea limba franceză s-a dus cu încredere la casting și a fost selectată dintre mii de actrițe care au fost la audiții atât în Franța, cât și în Ungaria și România. După filmări a decis să rămână în Franța și să își construiască viața așa cum o visa încă din copilărie.

„A fost o dezrădăcinare, dar trebuia să fie locul meu de exil în care mă regăsesc, în care Dumnezeu mă descoperă cine sunt și mă maturizează. M-a scos dintr-un context foarte negativ din România. Toate astea, datul în cărți, văzutul în cafea mă deviau și nu îmi ascultăm instinctul… De la 13 ani am învățat horoscop, chiromanție, numerologie, toate prostiile astea. Vreau să spun că sunt atât de false! 16 ani eu m-am ghidat după aceste false științe”, a spus Rona Hartner în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Recomandări Cunoscută jurnalistă din România, mărturie despre cum un ministru al Justiției a vrut să o violeze chiar în biroul lui

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Rona Hartner a avut cancer

Acum trei ani, exuberanta artistă a fost diagnosticată cu o boală cumplită, cancer. Mărturisește că a salvat-o credința în Dumnezeu.

„Ai 100 de ani după chimio, îți întră tot corpul într-o formă de degringoladă, adică nu mai ai energie… Nu știi ce ți se întâmplă. Nu mai aveam voce și nu mai aveam memorie, nu mai țineam minte piesele”, a declarat cu emoție în glas Rona Hartner.

Rona Hartner, despre presupusa idilă cu Emil Constantinescu

Actrița a trecut și printr-un scandal mediatic ce avea să îi aducă o notorietate nedorită, aceea de amanta președintelui de la acea vreme, Emil Constantinescu. Actrița i-a povestit lui Mihai Ghiță ce s-a întâmplat în acea perioada.

„Bineînțeles că nu am fost amanta președintelui, pentru că eu eram în Franța. Asta (n.r. – scandalul) se întâmpla în noiembrie ’96 și tot în noiembrie ’96 dădeam castingul pentru și plecam pentru șase luni de zile la filmare …”, a povestit Rona Hartner.

Recomandări Marin Gherman: Pentru că serviciul militar e obligatoriu în Rusia, „mobilizarea parțială” înseamnă, de fapt, mobilizarea a aproape tuturor celor apți de luptă! Rezerviștii pot lupta ca simpli soldați până la 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Uluitor ce a făcut echipa Rusiei în ziua în care Vladimir Putin a anunțat mobilizarea a 300.000 de oameni

Playtech.ro ȘOC! Confesiunea Reginei Elisabeta pe patul de moarte. ULUITOR ce i-a spus unui preot

Viva.ro Dana Budeanu: „Bă, Bianca. Tu ai mai fost și cu cocalari. Nu e vreo rușine” Detaliul uluitor pe care blondina l-a făcut public despre Dana: „Dacă m-ai pune să...”

Observatornews.ro Noi detalii despre propunerile obscene făcute de Visarion Alexa în biserică: ''Mă scana din priviri, a făcut apropouri legate de viaţa mea sexuală''

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO La 7 ani de la moartea lui Vadim Tudor, fiica sa a făcut anunţul: “Suntem într-un stadiu avansat”

Orangesport.ro ALERTĂ! Ruşii ar urma să scape de mai multe sancţiuni până la finalul anului: ”Se naşte ideea de a deschide uşile pentru Rusia şi Belarus”

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2022. Balanțele se pot bucura de pe acum de faptul că soarele va ieși și pe strada lor, începând de mâine

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi