La începutul lunii februarie, Roxana Hulpe, prezentatoarea Știrilor PRO TV, a născut. Chiar în ziua în care a adus pe lume fetița, pe care o cheamă Zora, vedeta s-a urcat pe cântar și așa a aflat că avea aproape 100 de kilograme.

Roxana Hulpe: „Corpul știe ce are de făcut”

La mai bine de cinci luni de când a devenit mamă, vedeta are acum 60 de kilograme. „În ziua în care am născut am avut 98 de kg, enorm, plecasem de la 55. Acum am ajuns la 60 de kg și mă simt excelent.

Nu regret niciun kilogram, m-am bucurat în sarcină de tot și toate. Nu am ținut niciun regim acum, pur și simplu s-au dus rând pe rând. Corpul știe ce are de făcut”, a explicat vedeta.

În același interviu, vedeta a vorbit și despre revenirea la Știrile Pro TV. Prezintă știrile doar în weekend, nu mai e și reporter. „Am revenit doar la jurnal în weekend, sâmbăta și duminica. Partea cu terenul am mai amânat-o puțin, așa că în timpul săptămânii sunt cu ea.

Mi-a lipsit munca, mi-a fost dor de știri, de colegi și telespectatori. E important echilibrul acesta profesional/personal. Nu suntem doar mame, suntem și ceea ce am construit înainte de a da viață. Trebuie să avem grijă și de partea aceasta”, a zis prezentatoarea, care nu știe când va avea o vacanță în familie.

„Planul e să facem o vacanță din fiecare zi, pentru că eu toată ziua sunt cu cea mică pe drumuri”

Soțul ei, Bogdan, e prins cu toate detaliile pentru Neversea, festivalul care s-a încheiat la mare, și cu Untold, festivalul de la Cluj. „Vara la noi e de muncă ? Soțul meu e prins până la finalul lunii august cu cele mai mari festivaluri care se organizează la noi, în Constanța și la Cluj.

Așa că, o vacanță în trei abia pe finalul lunii august și vom rămâne în țară de data aceasta. Însă eu cu Zora ne petrecem vara la mare și la Cluj, la părinții mei, la aer curat și liniște. Planul e să facem o vacanță din fiecare zi, pentru că eu toată ziua sunt cu cea mică pe drumuri. E o bucurie noua viață, nu-mi rămâne decât să mulțumesc că am ajuns să trăiesc cea mai frumoasă perioadă”, a încheiat ea interviul pentru Unica.

Cine e Bogdan Rădulescu, soțul Roxanei Hulpe

Bogdan Rădulescu este manager la Untold și Neversea. El și Edy Chereji au înființat festivalurile. În iunie 2022, Bogdan Rădulescu și Roxana Hulpe s-au afișat oficial împreună ca un cuplu. Înainte de această relație, prezentatoarea de la PRO TV s-a iubit cinci ani cu chef Alex Petricean, în pandemie ei încă își făceau planuri de nuntă, scrie Libertatea pentru femei.

