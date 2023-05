Pe vremea când apărea la TV, Roxana Vancea avea 50 de kilograme. Ulterior, ea a devenit pasionată de fitness și impresiona cu silueta ei perfect tonifiată. După ce a născut, Roxana Vancea a slăbit excesiv, iar acum încearcă să se îngrașe, dar nu reușește.

Roxana Vancea: „Acum mănânc orice, în momentul de față, pentru că îmi doresc să mă îngraș”

„În prezent am 45 de kilograme la o înălțime de 1.63 cm, sunt o persoană scundă. Acum mănânc orice, în momentul de față, pentru că îmi doresc să mă îngraș 3/4 kilograme însă nu reușesc. Atunci când eram „vecina” de la “Neața cu Răzvan și Dani” aveam 50 de kilograme, dar nu făceam sport, doar ce făceam la facultate și cam atât.

În trecut, când eram mai grăsuță, am avut singur an în care m-am dereglat hormonal și m-am îngrășat 12 kilograme pe care le-am dat după aia jos în următoarele șapte luni. În rest sunt slabă de când mă știu, nu atât de slabă ca acum, dar tot timpul am avut undeva la 49/50 kilograme”, a declarat Roxana Vancea pentru Click!

Roxana Vancea nu își mai dorește încă un copil

Într-un interviu mai vechi pentru Click, Roxana Vancea a mărturisit că nu își mai dorește copii, pentru că abia se poate descurca cu cei doi băieți. Vedeta îl crește pe fiul ei și al soțului, dar și pe băiatul pe care el îl are dintr-o altă relație.

„Nu îmi mai doresc copii. Îmi ocupă tot timpul cei doi prichidei și nu aș face față dacă ar mai veni unul. Plus că abia așteptăm, eu și Dragoș, să împlinească Zian măcar un anișor și să meargă în picioare, să pot pleca să fac lucruri cu el. Noi îl avem și pe Milan, așa că doi copii sunt suficienți. Suntem bine așa cum suntem.”

Întrebată într-un alt interviu despre căsnicia cu Dragoș, ea a dezvăluit: „Copiii de multe ori ne-au unit decât să ne dezbine, adică au fost foarte multe chestii în care, în mod normal, m-aș fi certat cu el, i-aș fi dat cu ceva în cap și prin faptul că erau copii ziceam că discutăm mai târziu, dar nu mai discutăm, o lăsăm așa, trece de la sine”, a spus vedeta, pentru un post de televiziune, potrivit Wowbiz.

Cum s-a schimbat viața Roxanei Vancea după ce a născut

Roxana Vancea a recunoscut că prioritățile ei au avut de suferit, după ce a devenit mamă, iar schimbările au intervenit și în relația cu partenerul ei, Dragoș. „S-a schimbat tot. Toate prioritățile, toată rutina mea, tot. E greu, dar și foarte frumos. Amândoi sunt destul de cuminți și astfel îmi ușurează din muncă”, a dezvăluit Roxana Vancea într-un interviu oferit pentru cancan.ro.

„Avem o relație destul de normală. El petrece destul de mult timp în sală, iar când vine acasă, cu cei mici. S-au schimbat destule, pentru că nu-mi mai permite timpul să fac tot ce făceam înainte. Nu mai putem merge la sală împreună, la filme etc. În rest, avem aceleași activități ca înainte”, a completat Vancea pentru aceeași sursă.

