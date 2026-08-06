În ultimii ani, silueta actorului fusese intens comentată de presa internațională și de fani, după ce acumulase un număr semnificativ de kilograme, parțial din cauza cerințelor unor roluri cinematografice, dar și a unui stil de viață mai puțin strict.

Imagini recente arată însă că artistul a luat măsuri drastice pentru a-și recăpăta sănătatea și tonusul muscular care l-au consacrat în cinematografie, relatează publicația Hola.

Interpretul legendarului Maximus a distribuit recent o fotografie realizată direct în sala de fitness, unde apare alături de starul din WWE, Drew McIntyre.

În imagine, artistul zâmbește larg și poartă un maiou negru care îi lasă la vedere brațele vizibil sculptate prin antrenament. Fotografia a adunat rapid numeroase comentarii de admirație din partea fanilor, mulți dintre ei remarcând starea fizică excelentă pe care actorul o afișează la vârsta sa.

Russell Crowe, transformare spectaculoasă la 62 de ani. Sursă foto Instagram/Rusell Crowe.

„La sală cu Drew McIntyre. Un tip grozav. Un om extraordinar!”, a scris Russell Crowe în descrierea imaginii publicate pe rețelele de socializare.

În aceeași postare, actorul a ținut să precizeze că tocmai a încheiat filmările pentru producția cinematografică „The Last Druid”, un proiect de amploare pe care l-a turnat pe teritoriul Spaniei, unde s-a aflat încă din luna mai.

Russell Crowe a urmat un program riguros care a combinat antrenamentele intense de forță cu un regim alimentar strict echilibrat, reușind să topească 25 de kilograme.

Schimbarea sa spectaculoasă amintește de perioada de glorie în care îl interpreta pe generalul roman Maximus Decimus Meridius, un rol care i-a marcat definitiv cariera la Hollywood.

Russell Crowe, transformare spectaculoasă la 62 de ani. Sursă foto: Getty Images.

Actorul a vorbit și despre o altă schimbare care l-a ajutat în acest proces: reducerea consumului său de alcool. Crowe a explicat că, deși îi place să bea și face parte din cultura și originile sale, în timp a învățat să-și asculte mai mult corpul.

„Sunt un fan al băuturii. Face parte din moștenirea mea culturală și din originea mea… Dar, pe măsură ce îmbătrânești, începi să descoperi anumite lucruri despre tine,” a spus el, adăugând: „Acum încerc să nu mai beau din impuls.”

Russell Crowe vine pentru prima dată în România și va susține concerte la Timișoara și București în mai 2027. Fanii pot achiziționa și un pachet Meet & Greet exclusiv.



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