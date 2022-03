La nici o oră după ce l-a lovit pe Chris Rock pe scenă, Will Smith a luat acasă primul său premiu al Academiei Americane de Film.

Într-unul dintre momentele cele mai bizare și neliniştitoare din istoria premiilor Oscar, Will Smith a urcat pe scenă pentru a-l pălmui, aparent, pe Chris Rock, după ce comediantul a făcut o glumă despre soţia lui Smith.

„Jada, te iubesc. Abia aştept să văd G.I. Jane II” este gluma făcută de Chris Rock pe seama soției lui Smith, aluzie la faptul că actrița era tunsă „zero”, pentru că suferă de alopecie, o afecţiune care duce la căderea părului. Inițial Smith a râs, în vreme ce Jada Pinkett Smith a fost filmată vizibil iritată de remarca prezentatorului.

Și, ca urmare a nemulțumirii evidente a soției sale față de comentariu, Smith a întrerupt prezentarea de către Rock a premiului pentru cel mai bun documentar, a urcat pe scenă și l-a plesnit.

Când actorul s-a întors la locul lui, a strigat: „Nu pronunţa numele soţiei mele cu gura ta nenorocită”. Rock a fost vizibil uluit de lovitura primită, dar în cele din urmă a continuat cu prezentarea sa.

Pe rețelele de socializare, incidentul s-a viralizat instantaneu și reacțiile au fost împărțite. Ethan Klein, americanul care găzduiește podcastul TheH3Podcast, cu 2,4 milioane de urmăritori pe Twitter, a scris: „Will Smith a câștigat și a primit ovații în picioare, sunt uluit că spectacolul a continuat ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Will Smith a lovit un comediant pentru că și-a făcut treaba. Este o celebritate de primă mână a Oscarurilor, e normal să fie luat la mișto, cu prost gust sau nu. Să-l aperi pe Will = brainrot!” (creier înghețat, expresie colocvială n.r.)

Will Smith won and got a standing ovation – Im in awe the show went on like nothing happened.. will smith punched a comedian for doing his job. Hes a celebrity in the front row of the Oscars where its normal to be roasted, bad taste or not defending will = brainrot

Scott Feinberg, unul dintre cei mai importanți critici de film americani, a postat imagini din timpul pauzei publicitare care a urmat incidentului: „În timpul pauzei comerciale, Will Smith este luat deoparte și încurajat de Denzel Washington și Tyler Perry, care îi fac semn să se liniștească. Will pare să-și șteargă lacrimile de la ochi, în timp ce se așază din nou lângă Jada.”

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Wills rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2