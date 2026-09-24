Leul crește ușor după recordul istoric de ieri. Cursul BNR, joi, 24 septembrie 2026

Leul se apreciază ușor joi în raport cu moneda euro, 24 septembrie 2026, după maximul istoric înregistrat ieri, potrivit cursului anunțat de BNR.

Euro a ajuns azi la 5,2770, comparativ cu cotația de miercuri, de 5,2788, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0018.

Leul crește, aurul se mai scumpește

curs bnr

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Leul a scăzut joi în raport cu dolarul american, cotat la 4,6395, față de miercuri, când era 4,6265 (o majorare de 0,0130).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1368 lei, față de 6,1442, cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat joi, 24 septembrie 2026, la 634,6613 lei pentru un gram, față de 641.4000 lei (o scădere de 6,7387 lei).

Euro a ajuns miercuri, 23 septembrie 2026, la un record istoric de 5,2788 lei, comparativ cu ziua de marți, când era 5,2647.

Un record istoric s-a înregistrat pe 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Contextul economic a rămas tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Cum a fluctuat leul după criza politică

24 septembrie: 5,2770 lei/euro

23 septembrie: 5,2788 lei/euro

21 septembrie: 5,2649 lei/euro

1 septembrie: 5,2575 lei/euro

28 august: 5,2584 lei/euro

17 august: 5,2419 lei/euro

2 iulie: 5,2359 lei/euro

8 iunie: 5,2436 lei/euro

5 iunie: 5,2488 lei/euro

4 iunie: 5,2581 lei/euro

3 iunie: 5,2592 lei/euro

2 iunie: 5,2556 lei/euro

22 mai: 5,2488 lei/euro

18 mai: 5,2105 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro