Leul crește ușor după recordul istoric de ieri. Cursul BNR, joi, 24 septembrie 2026

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Leul se apreciază ușor joi în raport cu moneda euro, 24 septembrie 2026, după maximul istoric înregistrat ieri, potrivit cursului anunțat de BNR.
Euro a ajuns azi la 5,2770, comparativ cu cotația de miercuri, de 5,2788, ceea ce înseamnă o scădere de 0,0018.
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Leul a scăzut joi în raport cu dolarul american, cotat la 4,6395, față de miercuri, când era 4,6265 (o majorare de 0,0130).
Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1368 lei, față de 6,1442, cât era în ziua precedentă. Aurul este cotat joi, 24 septembrie 2026, la 634,6613 lei pentru un gram, față de 641.4000 lei (o scădere de 6,7387 lei).
Euro a ajuns miercuri, 23 septembrie 2026, la un record istoric de 5,2788 lei, comparativ cu ziua de marți, când era 5,2647.
Un record istoric s-a înregistrat pe 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.
Contextul economic a rămas tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.
24 septembrie: 5,2770 lei/euro
23 septembrie: 5,2788 lei/euro
21 septembrie: 5,2649 lei/euro
1 septembrie: 5,2575 lei/euro
28 august: 5,2584 lei/euro
17 august: 5,2419 lei/euro
2 iulie: 5,2359 lei/euro
8 iunie: 5,2436 lei/euro
5 iunie: 5,2488 lei/euro
4 iunie: 5,2581 lei/euro
3 iunie: 5,2592 lei/euro
2 iunie: 5,2556 lei/euro
22 mai: 5,2488 lei/euro
18 mai: 5,2105 lei/euro
13 mai: 5,2056 lei/euro
12 mai: 5,2103 lei/euro
11 mai: 5,2222 lei/euro
8 mai: 5,2364 lei/euro
7 mai: 5,2661 lei/euro
6 mai: 5,2688 lei/euro
5 mai: 5,2180 lei/euro
4 mai: 5,1998 lei/euro
30 aprilie: 5,1417 lei/euro
29 aprilie: 5,1004 lei/euro.