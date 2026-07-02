Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, a plecat de acasă. Cum a reacționat mama ei. „I-am ajutat cu tot ce am putut”

Sara, fiica lui Brigitte Pastramă a făcut un pas important în viața sa și s-a mutat împreună cu iubitul ei, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ trei ani. La doar 18 ani, tânăra a decis să devină independentă și să își construiască propriul drum.

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Proaspăt întoarsă dintr-o călătorie de afaceri, Brigitte Pastramă a vorbit despre decizia fiicei sale, dar și despre schimbările din viața acesteia de când s-a dedicat modei.

„Fiul meu e mare, are deja 26 de ani, sunt o mamă cu copii mari. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Sara s-a mutat deja cu iubitul pe care îl are de trei ani și jumătate. Îl cunosc, a fost decizia lor, eu i-am ajutat cu tot ce am putut și o să-i susțin în continuare. Sara va merge la Drept, acolo își dorește”, a declarat Brigitte Pastramă în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Brigitte Pastramă a vorbit și despre viața ei profesională. „Am fost plecată, m-am întors acum 4 zile din Dubai, am fost și în India, în New Delhi.

Am găsit colaboratori și o să-mi deschid colecția de serie. Noi acum mergem cu a doua colecție, plecăm luna viitoare la Roma și la Berlin, urmează Milano, Paris, Tokyo, Dubai și Doha, iar apoi intrăm tare și cu colecția de serie”, a mai dezvăluit ea.

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