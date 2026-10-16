Scandal la Acces Direct între Gabi Bădălău și Mirela Vaida. Ce acuzații îi aduce Claudiei Pătrășcanu

Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au continuat în direct, la emisiunea „Acces Direct”. După ce artista a vorbit despre încercările de a petrece timp cu fiul său, Nicolas, omul de afaceri a intervenit telefonic și a contestat acuzațiile. Discuția cu Mirela Vaida a devenit tensionată, iar Gabi Bădălău a susținut că băiatul nu ar fi vrut să plece cu mama sa.

Claudia Pătrășcanu a vorbit în emisiunea „Acces Direct” despre situația fiului său, Nicolas, care se afla la domiciliul lui Gabi Bădălău. Artista a susținut că nu ar fi reușit să petreacă timp cu băiatul, deși își dorea să îl ia pentru o ieșire în oraș.

În timpul emisiunii, Mirela Vaida l-a contactat telefonic pe omul de afaceri și l-a întrebat de ce mama nu ar putea sta măcar o jumătate de oră cu fiul său. Răspunsul lui Gabi Bădălău a dus la un schimb de replici între cei doi.

„Vreau să te întreb de ce nu poate avea mama acces la copil și de ce nu poate sta cu el măcar o jumătate de oră?”, l-a întrebat Mirela Vaida pe Gabi Bădălău, la „Acces Direct”.

„Pot să vorbesc, vă rog, dacă m-ați sunat?”, a răspuns Gabi Bădălău.

„Păi asta te-am întrebat. Te rog”, a răspuns prezentatoarea.

Omul de afaceri i-a cerut moderatoarei să fie imparțială și a ironizat felul în care era prezentată situația în emisiune.

„În primul rând, v-aș ruga să fiți imparțiali, că pot să vin și eu pe canapea acolo, să puneți o melodie de asta pe fundal și să plâng”, a spus Gabi Bădălău.

„Te așteptăm. Chiar aș vrea să vii”, i-a spus Mirela Vaida.

„Eu sunt tată”, a continuat Gabi Bădălău.

„Și noi suntem mame. Asta e diferența dintre noi”, i-a răspuns Mirela Vaida.

Discuția a continuat pe un ton tensionat, iar apelul s-a încheiat după ce omul de afaceri s-a enervat.

Gabi Bădălău susține că fiul său nu a vrut să plece cu mama

Înainte de a încheia convorbirea, Gabi Bădălău le-a cerut celor din platou să îi asculte punctul de vedere. Acesta a susținut că Nicolas nu ar fi vrut să plece cu mama sa și că nu dorește să îl oblige să facă acest lucru.

Omul de afaceri a afirmat că, în opinia sa, copiii ar trebui să beneficieze de sprijin de specialitate, în loc ca neînțelegerile dintre părinți să fie discutate în fața camerelor de filmat.

„Este vorba de creșterea și educația copiilor, vă rog din suflet, vreau doar să mă înțelegeți și pe mine. Vă rog să-mi ascultați părerea și mie. Sunt și eu părinte și-mi doresc tot binele pentru copii. Eu nu pot să stau fără să am nervi când văd atâta minciună. Mama a venit astăzi și a văzut copilul. Copilul nu a vrut să plece cu ea (...) Îl las oricând, dar dacă copilul nu vrea, oameni buni (...) De ce nu vă întrebați de ce un copil nu vrea să-și vadă mama? (...) Doamnă, copilul trebuie dus la terapie cu părinții, în primul rând, nu la televizor, să ne plângem pe canapea”, a declarat Gabi Bădălău, la „Acces Direct”.

Declarațiile sale vin în contextul acuzațiilor făcute de Claudia Pătrășcanu, care a susținut că a încercat să petreacă timp cu fiul său, dar nu a reușit să îl ia pentru o ieșire în oraș.

Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că ar fi înscenat filmarea din fața bisericii

Un alt subiect discutat în emisiune a fost o filmare în care Claudia Pătrășcanu apare în genunchi, în fața unei biserici închise, plângând. Artista a povestit că mersese împreună cu o prietenă la biserica unde și-a botezat copiii, pentru a se ruga, însă a găsit lăcașul închis.

Gabi Bădălău a contestat însă felul în care a fost realizată filmarea și a acuzat-o pe fosta soție că ar fi pus la cale momentul pentru a-l face public.

„Sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit! (...) Cât de patetică să fii să te duci în fața unei biserici închise, să-ți pui prietena să te filmeze în timp ce plângi și apoi trimiți filmarea «pe surse» la Acces Direct?! (...) Eu nu mi-am dorit și nu îmi mai voi dori niciodată să-mi despart copiii de mama lor! Îmi doresc ca băieții mei să crească lângă mama lor și lângă mine, să aibă o educație bună, un viitor frumos și o copilărie liniștită!”, a scris Gabi Bădălău pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu spune că a așteptat la poartă mai bine de o oră

Artista a povestit și că ar fi încercat să își invite fiul la restaurant. Potrivit declarațiilor sale, Gabi Bădălău i-ar fi spus că băiatul se afla la o petrecere și nu putea pleca în acel moment.

Claudia Pătrășcanu a susținut că a revenit ulterior la domiciliul fostului soț, însă, deși a așteptat mai bine de o oră, nu ar fi reușit să plece cu Nicolas. Cântăreața a spus că băiatul i-ar fi răspuns la telefon și i-ar fi comunicat apoi că s-a răzgândit.