Serviciul rusesc de taxi Yandex Go este investigat de Guvernul Rep. Moldova din cauza riscurilor legate de securitatea datelor și pentru aflarea adevăraților beneficiari

Cazul Yandex a fost abordat joi în Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) pe fondul discuțiilor despre activitatea obscură a acestei companii în Republica Moldova.

Europa Liberă a descoperit că Yandex Go, un serviciu rusesc de taxi, a obținut într-un singur an (2024 în cauză) încasări de peste șapte milioane de euro pe teritoriul Republicii Moldova, dar primele sume virate oficial către bugetul de stat nu au provenit din taxe sau impozite pe profit, ci dintr-o sancțiune contravențională achitată pe filieră externă.

Investigația Europei Libere prezintă și o concluzie a autorităților din Olanda, care, în mai 2026, au amendat compania MLU, aflată în spatele aplicațiilor Yandex Pro și Yandex Go, cu 100 de milioane de euro pe motiv că a colectat și a stocat pe servere din Rusia datele clienților și șoferilor din Norvegia și Finlanda.

Yandex este suspectată că trimite în Rusia scanări ale permiselor de conducere, adrese de domiciliu, date de contact, numere de cont, locații precise, istoricul curselor, fotografii, conținutul conversațiilor din chat și coduri de asigurări sociale.

Guvernul Rep. Moldova vrea informații despre structura de proprietate și beneficiarii efectivi

După ședința de joi, în care a analizat „riscurile asociate securității informaționale”, CEIISS a decis „inițierea unei evaluări aprofundate a activității investiționale a Yandex Go, inclusiv a interferențelor grupului în activitățile investiționale din R. Moldova”, notează Europa Liberă.

Totodată, CEIISS a decis să ceară, „în termen de 20 de zile”, informații de la Yandex cu privire la „structura de proprietate și beneficiarii efectivi”.

Conform investigației de presă, Yandex își dispersează activele și operațiunile financiare în jurisdicții care permit ocolirea restricțiilor și monitorizarea directă impusă entităților din Federația Rusă.

Riscuri de securitate informațională

În plus, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal urmează să prezinte „un raport de analiză detaliat cu privire la modul de colectare, prelucrare, stocare și transmitere a datelor utilizatorilor, precum și privind respectarea legislației naționale cu privire la datele cu caracter personal”.

„Înțelegem că un număr mare de cetățeni și șoferi utilizează această platformă. Tocmai de aceea, trebuie să investigăm potențialele riscuri legate de utilizarea neautorizată a datelor personale, prin colectarea, stocarea, prelucrarea sau accesul nejustificat la volume semnificative de date cu caracter personal ale cetățenilor R. Moldova”, a precizat guvernul de la Chișinău.

CEIISS este organul guvernamental din R. Moldova care verifică dacă investițiile în sectoare sensibile pun în pericol securitatea statului și poate să le aprobe, să le aprobe cu anumite condiții sau să le refuze, notează Europa Liberă.

Probleme cu declararea încasărilor

Guvernul Republicii Moldova a prezentat și primele informații cu privire la activitatea financiară a Yandex.

Yandex Go nu oferă servicii de taxi, ci drepturile de utilizare a platformei. Pentru fiecare cursă intermediată de Yandex, firma rusească încasează un comision de 12%. La acest comision se achită TVA, care este plătit – dacă este declarat – de către firmele de taxi din Rep. Moldova care folosesc aplicația Yandex.

În 2025, în bugetul de stat au fost achitate circa 12,5 milioane de lei din TVA aplicat comisionului care ajunge la Yandex. Problema e că multe firme de taxi sau taximetriști nu declară încasările.

Jumătate din cursele de taxi prezintă neconcordanțe

„Pentru serviciile importate de la Yandex, companiile (locale - n.r.) au achitat TVA de peste 10 milioane de lei în 2024 și peste 12 milioane de lei în 2025. Aceste cifre sunt importante, dar nu înseamnă că toate obligațiile fiscale au fost declarate și achitate corect”, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Victoria Belous.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în primele șase luni ale anului 2026, în R. Moldova au fost efectuate peste 7,1 milioane de curse, de către aproximativ 8.800 de șoferi.