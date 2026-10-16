Papa Leon al XIV-lea a vorbit la telefon cu Vladimir Putin și i-a cerut să oprească focul la Oleșkî, unde situația umanitară este foarte gravă

Papa Leon al XIV-lea i-a cerut vineri liderului rus Vladimir Putin, cu ocazia unei convorbiri telefonice, să înceteze focul la Oleșkî, un oraș de lângă Herson, situat pe malul stâng al Niprului, prins ca într-o menghină între cele două armate beligerante, relatează AFP.

„În cadrul convorbirii, Suveranul Pontif și-a exprimat preocuparea profundă cu privire la situația umanitară gravă din orașul Oleșkî, în regiunea Herson, cerând un armistițiu pentru a permite livrarea ajutorului umanitar și sanitar, precum și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile”, a transmis Vaticanul într-un comunicat.

Papa Leon al XIV-lea a „reafirmat angajamentul Sfântului Scaun în favoarea dialogului și a păcii”.

Ucraina și Rusia recunosc criza umanitară din zona Oleșkî, pasându-și una alteia responsabilitatea și acuzându-se reciproc că împiedică livrările de hrană și evacuarea.

Oleșkî a intrat sub ocupația rusă în 2022, la începutul războiului la scară largă. Orașul a fost grav afectat de distrugerea barajului de la Kahovka în 2023, fapt care a provocat inundații grave de-a lungul Niprului.

Populația din Oleșkî a scăzut de la aproximativ 24.000 de locuitori, înainte de lansarea agresiunii militare de către Putin, la în jur de 2.000, astăzi.