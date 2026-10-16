Youtuber britanic, cucerit de România după o călătorie cu mașina în țară: „Mi-ai furat inima!”

România continuă să cucerească inimile pasionaților auto, iar acest lucru a fost din nou confirmat de experiența recentă a unui cunoscut creator de conținut auto. Youtuberul britanic de origine armeană, Max Haftavani, autorul canalului Driven+, a venit în România în cadrul unei călătorii prin Europa, marcând un moment special pentru el: atingerea unui număr mare de abonați, relatează PiataAutomd.

Startul călătoriei lui Max Haftavani: din Munchen spre România

Max Haftavani, cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașinile sportive, a pornit într-o călătorie la volanul unui BMW M2 CS, un model performant de 530 CP. Punctul de plecare a fost Munchen, de la sediul BMW, de unde s-a îndreptat spre unele dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa.

Primul popas notabil a fost traseul Grossglockner din Austria, o destinație binecunoscută printre pasionații de condus.

Lacul Bled, următoarea destinație

De la Grossglockner, Max s-a îndreptat spre lacul Bled din Slovenia, unul cu peisaje de-a dreptul copleşitoare. O vizită pe circuitul Red Bull Ring din Austria a fost următorul punct din itinerariu, înainte de a continua spre Budapesta și mai apoi către granița României, pe la Nădlac.

De aici, aventura prin România a început cu drumurile locale mai înguste, care i-au oferit o primă impresie autentică despre peisajele și comunitățile rurale ale țării.

Acesta a ajuns pe Transalpina, iar după ceva timp de condus spunea deja că e fermecat de atmosfera specială pe care o are România, fiind diferită în arhitectura caselor şi în felul în care se simt comunităţile.

Punctul culminant al călătoriei a fost traversarea Transfăgărășanului. Încă de la baza traseului, priveliştea promitea să fie deosebită. Pe parcursul drumului, Max a devenit emoţionat, declarând că România e mult mai specială în a fi vizitată decât Alpii.

„România, mi-ai furat inima!”, a declarat Max.

În vârf, youtuberul s-a oprit şi la târg, a mers printre oameni, a gustat din bucatele de acolo şi a comunicat cu turiștii.

Călătoria lui Max s-a încheiat la București