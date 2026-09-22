Ceea ce trebuia să fie o alternativă rapidă și ecologică de deplasare s-a transformat, în ultimii ani, într-o problemă majoră de sănătate publică și siguranță rutieră. Trotinetele electrice, vehicule capabile să atingă viteze considerabile, trimit tot mai mulți români direct în sălile de operație. Medicii contactați de Libertatea susțin că este un fenomen scăpat de sub control la nivel național.

Drama din sala de operație: Cazul copilului de 9 ani salvat de dr. Șerban Hamei, ortoped la Spitalul Maria Curie

A fost nevoie doar de o fracțiune de secundă de neatenție pe o trotinetă electrică pentru ca viața unui copil de numai 9 ani să se schimbe radical. A ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Maria Curie” din București cu o fractură severă de antebraț, un traumatism grav care a necesitat o intervenție chirurgicală de urgență.

Pentru a-i reconstrui osul și a-i reda funcționalitatea mâinii, echipa medicală condusă de dr. Șerban Hamei, medic primar ortoped pediatru, a fost nevoită să intervină chirurgical și să fixeze fractura cu tije speciale.

„A fost nevoie de operație cu tije elastice și de o internare de durată. Pentru copil urmează cel puțin trei luni de zile de recuperare pentru a-și reveni complet”, a mărturisit pentru Libertatea dr. Șerban Hamei.

Medicul ortoped a precizat că astfel de cazuri nu mai sunt o excepție.

Dr. Hamei ortoped la Spitalul Maria Curie vorbește deschis despre accidentele pe trotinete electrice

,,Au devenit uzualul nostru din spital. Acum câțiva ani, când nu existau trotinetele electrice, nu aveam atâtea fracturi grave. Este o bătaie de cap în plus pentru noi”, mărturisește dr. Șerban Hamei.

Aflux constant la Spitalul „Bagdasar Arseni”: „Fără trotinete sub 16 ani și cască obligatorie!”

Efectele negative ale utilizării necorespunzătoare a trotinetelor electrice se văd zilnic și în cel mai mare spital de urgență din sudul Capitalei, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”. Potrivit dr. Florin Bica, Șef Secție Ortopedie-Traumatologie și purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) ajung în mod constant 2-3 pacienți în fiecare gardă în urma accidentelor de trotinetă. Deși nu toate cazurile necesită internare, mulți scăpând doar cu contuzii, entorse sau plăgi, afluxul este neîntrerupt.

,,Pacienții cu traumatisme majore (fracturi complexe, traumatisme cranio-cerebrale) sunt spitalizați, înregistrându-se în medie 1-2 cazuri grave pe lună”, a subliniat medicul.

În acest context, medicii de la Spitalul „Bagdasar Arseni” trag un semnal de alarmă ferm și solicită măsuri legislative urgente:

Interzicerea prin lege a accesului pe trotinete electrice pentru persoanele sub 16 ani.

Obligativitatea purtării căștii de protecție și a echipamentului de siguranță pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă.

În urma unei solicitări transmise de redacția Libertatea, Direcția de Medicină de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății a furnizat datele centralizate la nivel național cu privire la accidentele în care au fost implicate persoane care au condus trotinete electrice pentru anii 2024, 2025 și primele trei luni ale anului curent. Iată cum arată cifrele:

Anul 2024: S-au înregistrat 1.447 de prezentări în UPU/CPU. Dintre acestea, 185 de persoane au necesitat intervenții chirurgicale. Tinerii sub 20 de ani au reprezentat aproape jumătate din total, cu 722 de cazuri. Nu s-au înregistrat decese în datele raportate pentru acest an.

Anul 2025: Numărul cazurilor a crescut semnificativ, ajungând la 2.125 de pacienți la Urgență, dintre care 340 au necesitat intervenții chirurgicale. Numărul pacienților sub 20 de ani a urcat la 1.060 de cazuri. Nici în acest an nu au fost raportate decese în centralizarea UPU.

Anul 2026 (primele date raportate): S-au înregistrat deja 69 de prezentări în UPU/CPU, dintre care 5 pacienți au intrat în intervenții chirurgicale. În mod tragic, în primele luni ale anului au fost înregistrate 3 decese (2 în rândul tinerilor sub 20 de ani și 1 în rândul categoriilor adulte).

Jumatate dintre victimele trotinetelor electrice au sub 20 de ani

Bilanțul de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”: 242 de copii în doar 6 luni

La Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, datele oferite de purtătorul de cuvânt, dr. Raluca Alexandru, arată o situație dramatică în perioada martie – august 2026:

242 de copii au ajuns la UPU în urma accidentelor cu trotineta.

35% au necesitat internare, iar 10% au ajuns la Terapie Intensivă (ATI) cu leziuni extrem de severe (rupturi de organe, traumatisme cranio-cerebrale, leziuni de chirurgie plastică).

Vârste: 61% aveau între 10 și 15 ani, iar 8% erau copii sub 10 ani.

„Copiii trebuie să poarte echipamente de protecție, în primul rând casca, să meargă cu viteză redusă și pe benzile de bicicletă. Vârsta ar trebui restricționată prin lege în ceea ce privește mersul pe drumurile publice”, subliniază dr. Raluca Alexandru.

Prof. dr. Radu Spătaru, șeful secției de Ortopedie de la Spitalul M.Curie: ,,Aproape în fiecare gardă avem de-a face cu traumatisme grave”

Un apel ferm vine și de la șeful Secției de Ortopedie de la Spitalul „Maria Curie”, prof. dr. Radu Spătaru, care atrage atenția asupra gravității extreme a leziunilor și atrage atenția asupra riscului fatal al acestor accidente cauzate de trotinetele electrice: „Eu le-aș interzice mâine, dacă mă întrebați pe mine! Aceste vehicule ating viteze incredibile. Aproape în fiecare gardă avem de-a face cu traumatisme grave și chiar decese. Decidenții politici ar trebui să întreprindă măsuri urgente: reducerea drastică a vitezei, obligativitatea echipamentului de protecție, o vârstă minimă de maturitate și realizarea unor piste dedicate pentru biciclete și trotinete. Cu cât se reglementează mai repede, cu atât vor ajunge mai puțini copii la spital”.

Trotinetele electrice pe străzile din București și marile capitale europene

În timp ce marile orașe europene trec la interdicții totale sau eliminări de licențe, în București trotinetele electrice rămân supuse unor reguli rutiere stricte pe drumurile publice și unei interdicții totale în parcuri.

Tot mai multe capitale europene iau măsuri radicale împotriva acestui mijloc de transport. De pildă, Bruxelles va interzice definitiv trotinetele electrice de închiriat începând din ianuarie 2027, decizie luată din cauza numărului mare de accidente, a trotuarelor blocate și a folosirii lor în activități ilegale. În capitala belgiană, numărul accidentelor cu trotinete a ajuns la 666 în anul 2025, în creștere cu 26% față de anul anterior.

Decizia Bruxelles-ului nu este o premieră pe continent. Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis definitiv trotinetele electrice de închiriat, încă din septembrie 2023, după un referendum local în care aproape 90% dintre cetățenii ieșiți la vot au cerut eliminarea lor din spațiul public din motive de siguranță rutieră. De asemenea, Madridul a retras licențele tuturor operatorilor de închiriere din cauza nerespectării regulilor de parcare și viteză, iar Roma a redus masiv numărul de vehicule și le-a interzis accesul pe trotuarele din centrul istoric.

În București, deși nu s-a ajuns la o interdicție generală pentru vehiculele de închiriat, Primăria Capitalei le-a interzis complet în spațiile verzi. În afara parcurilor, pe drumurile publice din Capitală, circulația este strict reglementată de Codul Rutier. Legislația națională le permite celor care au împlinit 14 ani să meargă cu trotineta pe drumurile publice, având obligația de a purta cască de protecție până la 16 ani. Totuși, companiile de închiriere în regim self-service impun reguli proprii mai severe, accesul prin aplicații fiind rezervat exclusiv persoanelor de peste 18 ani.

Regulile de deplasare pe străzile din București sunt ferme:

Utilizatorii au voie doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de cel mult 50 km/h.

Sunt obligați să folosească pistele de biciclete acolo unde acestea există.

Circulația pe trotuare este complet interzisă, cu excepția celor dotate cu piste special amenajate și marcate.

Transportul pasagerilor este strict interzis, pe o trotinetă are voie să călătorească o singură persoană.

Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă, vehiculul trebuie să aibă lumini și elemente reflectorizante pe față și pe spate, iar conducătorul trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante.