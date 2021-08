Schimbări majore în viața Andreei Bălan. Decizia luată de cântăreață: „Acum am și alt preț”

„Sunt fericită, liniștită – cred că asta e cel mai important, să fiu liniștită pentru fetele mele. Orice are mama, se transmite copilului și pentru mine e important ca ele să fie fericite și să mă simtă și pe mine”, a spus cântăreața pentru viva.ro despre viața pe care o duce acum.

În același interviu, cântăreața a dezvăluit că de când a devenit mamă a luat decizia de a merge la mai puține concerte, multe dintre ele în apropiere de casă. Vrea să fie mai mult timp aproape de fiicele ei, pe ele le pune pe primul loc acum.

„Am foarte multe concerte în luna august, 8 concerte, e foarte bine pentru începutul acesta de după pandemie. Lansez în toamnă un nou album, după 15 septembrie, care se numește „Soare după nori’, am lansat o piesă nouă, de pe acest album, care se numește „Ne îndrăgostim’.

În rest, fetițele îmi ocupă tot timpul. Nu o să mai iau la fel de multe concerte cum aveam înainte să am copii și am și un alt preț, îmi selectez cu atenție concertele, să fie cât mai aproape de casă. Am timp și pentru ele. De când sunt mamă ele sunt pe primul loc și tot programul mi-l fac în funcție de ele, filmările, concertele… Încerc să le îmbin pe toate, dar programul exact mi-l fac în funcție de ele”, a mai declarat Andreea Bălan pentru aceeași sursă.

Recent, Andreea Bălan și Tiberiu Argint au arătat prima imagine în calitate de cuplu. S-a întâmplat chiar de ziua ei de naștere, când a împlinit 37 de ani.

