Invitat la interviurile Fresh by Unica, Selly a vorbit despre cel mai recent proiect al lui, filmul „Buzz House: The Movie”, compania media, investițiile sale în imobiliare și festivaluri de muzică, precum și despre decizia controversată de a locui în chirie. Cele mai recente investiții ale lui Selly au fost făcute în filmul „Buzz House: The Movie”.

„Sunt într-un parteneriat de foarte mult timp cu Lucian de la Global pe foarte multe proiecte. Acest pas a venit natural. Avem o relație de 8 ani, care a plecat din prima pe încredere. Mi-a fost și mentor în foarte multe dintre lucrurile pe care le fac astăzi. Când a venit cu propunerea de a face un mic festival pe plajă în 2022, Beach, Please!, mi s-a părut o idee foarte tare, o chestie care poate deveni o afacere bună în timp.

Încercăm să facem lucruri la alt nivel. A fost o călătorie foarte frumoasă cu acest festival și e o onoare să pot să mă numesc co-fondator, este de departe cel mai amplu proiect pe care l-am întreprins”, a spus Selly, la Fresh by Unica.

De asemenea, Selly a dezvăluit că lucrează câte 12 ore pe zi și are 10 angajați. „Și da și nu (îi e ușor – n.red.). Zece oameni sunt relativ ușor de… Îi cunoști pe toți. Dezvolți o relație și personală cu persoanele respective”, a mai spus.

Până acum, Selly a investit și în două mașini, prima, un Mercedes CLS, a doua, un Porsche 911 Turbo S, ambele însumând 340.000 de euro. În prezent, tânărul locuiește într-un apartament al cărei chirii se ridică la 2400 de euro/lună.

„E o comunitate foarte interesantă, închisă, ca un club, dacă vrei. Apartamentele nu se vând. Ipotetic vorbind, totuși, dacă s-ar fi putut cumpăra, valoarea apartamentului ar fi fost una foarte, foarte mare.

Să blochez bani în acel apartament nu ar fi fost o chestie bună pentru mine. Eu am alte proiecte mult mai rentabile în care pot să-mi plasez banii respectivi. Și să facem credit, să spunem. Demonstrabil vorbind, rata pentru acel apartament e mult mai mare decât chiria. Pentru mine a fost decizia smart”, a spus Selly, la Fresh by Unica.

Vloggerul plănuiește să achiziționeze mai multe apartamente în București, pe care să le închirieze sau vândă ulterior.

„Sunt investiționale, nu le cumpăr ca să stau în ele. O să îmi cumpăr apartamente, dar tot cu chirie voi locui, iar acele apartamente vor fi niște plasamente sigure ale rezervelor mele financiare. Dorința mea este să-mi diversific plasamentele de bani pe care nu-i folosesc în mod activ ca să investesc în proiecte. Mare parte din bani îi rulez în proiecte care necesită alimentare cu foarte mult cash. Eu nu am foarte mulți bani care așteaptă să fie investiți în plasamente pasive, cum ar fi imobiliarele sau fondurile de investiții”, a mai explicat Selly, pentru Unica.ro.

