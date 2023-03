Shakira a apărut la emisiune împreună cu Bizarrap, unde au vorbit despre melodia pe care au lansat-o împreună. Cântăreața mărturisea recent faptul că unul dintre băieții săi au convins-o să ai aibă o colaborare cu Bizarrap. Shakira i-a dezvăluit lui Jimmy Fallon că melodia a fost „o modalitate sănătoasă de a-mi canaliza emoțiile”.

La TV, vedeta a vorbit și despre despărțirea de Gerard Pique și recunoaște că a avut un an foarte greu după separare. Shakira a reușit să se vindece în urma despărțirii de tatăl copiilor ei și a declarat că melodia lansată în colaborare cu Bizarrap a ajutat-o să treacă peste dezamăgire.

„A fost de necrezut să simt reacția atâtor oameni. Cred că oamenii se conectează cu adevărat cu muzica atunci când este reală și autentică, vine dintr-un loc real. Chestia cu acest cântec este că a devenit un fel de imn pentru atât de multe femei. Am avut un an foarte greu după despărțire și scrierea acestui cântec a fost foarte importantă pentru mine. A fost o modalitate sănătoasă de a-mi canaliza emoțiile.

După ce am scos acest cântec, am simțit nu numai că am avut fani, ci și o mulțime de femei care au trecut prin aceleași lucruri, care gândesc așa cum gândesc eu, simt așa cum simt eu și care au trebuit să suporte atât de mult, așa cum a trebuit să fac și eu”.

Shakira a uimit și cu ținuta îndrăzneață pe care a ales pentru apariția la TV. Ea a purtat pantaloni din piele, cu decupaje, dar și un body transparent cu decupaje în zona bustului.

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani de relație

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit după 12 ani, iar fostul fotbalist are deja o relație cu o studentă în vârstă de 23 de ani, Clara Chia Marti. Cântăreața a suferit enorm în urma despărțirii de tatăl copiilor ei și l-a umilit în melodiile sale recent lansate.

Shakira s-a despărțit de Gerard Pique în vara anului trecut, după ce a aflat că fostul fotbalist avea o relație în paralel cu o studentă din Barcelona. În interviul pe care l-a acordat jurnalistului mexican Enrique Acevedo, de la Televisa, cântăreața a spus tot ce avea pe suflet.

„Fiul meu mi-a zis: «Mami, trebuie să faci ceva cu Bizarrap, este un zeu în muzica din Argentina!» Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Fiul meu mi-a făcut cunoscută muzica lui Bizarrap. (…) Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă”, a mai afirmat Shakira.

