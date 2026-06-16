Semnificația aparte pe care o are aparția Shakirei la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Ce au observat fanii

Artista columbiană a interpretat, alături de cântărețul nigerian Burna Boy, piesa „Dai Dai”, imnul oficial al competiției, într-un moment încărcat de simbolism pentru viața sa personală și profesională.

Revenirea la un Campionat Mondial de Fotbal are o semnificație aparte pentru Shakira. În urmă cu 16 ani, la Cupa Mondială din Africa de Sud, artista îl întâlnea pe fostul fotbalist Gerard Pique în timpul pregătirilor pentru videoclipul piesei „Waka Waka”, imnul turneului din 2010.

Din acea întâlnire avea să se nască una dintre cele mai mediatizate relații din lumea sportului și a divertismentului. Gerard Pique a povestit în trecut că primul contact dintre ei a avut loc înainte de sosirea artistei în Africa de Sud.

Fostul fundaș al Spaniei i-a trimis un mesaj pentru a o întreba cum este vremea, iar conversația a continuat. Relația lor s-a consolidat rapid, iar cei doi au devenit unul dintre cele mai urmărite cupluri la nivel internațional. În 2013 s-a născut primul lor fiu, Milan, iar doi ani mai târziu a venit pe lume Sasha.

Shakira și-a reorganizat viața în jurul familiei, alegând să acorde mai mult timp rolului de mamă și să își reducă ritmul profesional. Totul s-a schimbat însă în 2022, când artista și Gerad Pique au anunțat despărțirea.

Shakira și Pique s-au despărțit în anul 2022

Separarea a reprezentat o perioadă dificilă pentru cântăreață, care a mărturisit că a traversat unele dintre cele mai întunecate momente din viața sa. Refugiul a venit prin muzică, iar experiențele personale s-au transformat în hituri care au dominat topurile internaționale.

Piese precum „Te Felicito”, „Monotonia” și celebra „BZRP Music Sessions #53” au devenit fenomene globale și au consolidat imaginea unei artiste care și-a transformat suferința într-o nouă etapă de succes.

Mesajul transmis de Shakira prin muzica sa a fost adoptat de milioane de femei din întreaga lume. Versul devenit viral, potrivit căruia „femeile nu mai plâng, femeile facturează”, a ajuns să fie asociat cu renașterea sa profesională și personală.

În 2026, artista a revinit pe scena unui Campionat Mondial de Fotbal într-o poziție complet diferită față de cea din 2010. Dacă atunci începea o poveste de dragoste care avea să-i schimbe viața, acum se prezintă în fața publicului drept o femeie care și-a regăsit echilibrul și independența.

Legătura specială dintre Shakira și Campionatul Mondial de Fotbal

Shakira este una dintre puținele artiste care și-au legat numele de mai multe ediții ale Cupei Mondiale.

În 2006 a interpretat o versiune specială a piesei „Hips Don’t Lie” la ceremonia de închidere a turneului din Germania. Patru ani mai târziu, „Waka Waka” a devenit unul dintre cele mai de succes imnuri din istoria competiției. În 2014, artista a revenit pe scena finalei Cupei Mondiale din Brazilia cu piesa „La La La”.

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Într-un interviu acordat agenției Associated Press, Shakira explica faptul că provocarea unui imn mondial constă în crearea unei melodii capabile să unească oameni din culturi diferite și să transmită emoțiile și pasiunea generate de fotbal.

Revenirea sa la Cupa Mondială 2026 a fost interpretată de mulți și ca un simbol al încheierii unui capitol important din viața sa. Mai ales că, în ultimele luni, fanii au observat că Shakira și Gerard Pique au revenit la relații mai cordiale, inclusiv prin faptul că se urmăresc din nou pe rețelele sociale.

Pentru mulți, acest gest reprezintă semnul că vechile tensiuni au fost lăsate în urmă, iar artista a reușit să închidă cercul început chiar la un Campionat Mondial de Fotbal.

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