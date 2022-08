A plecat în aventura vieții sale alături de bunul său prieten, Connect-R. Shift își aduce aminte că au fost nevoiți să ceară mâncare pe stradă și să doarme în locuri în care nu ar fi dormit niciodată. Cât timp a participat la „Asia Express”, artistuk a slăbit aproximativ 7 kilograme. Shift și-ar dori să repete această experiență și nu și-ar schimba partenerul.

„Am fost la Asia Express sezonul trecut. Aș repeta experiența cu drag. Da, cu siguranță (n.r. ar păstra coechipierul). A fost greu să ne rupem de filmul nostru, să mergem în alt film. A fost cea mai tare experiență la nivel personal. Am învățat multe chestii acolo. Ne-am întors într-un punct în care nu am avut nimic, niciunul dintre noi, a trebuit să cerșim pe stradă ca să mâncăm, a trebuit să dormim în locuri care poate nu ne-au plăcut, a trebuit să facem probe care poate nu ne-au plăcut. Dar, când s-a terminat, m-am întors mult mai bogat și nu mă refer la partea financiară. Am slăbit 6 kilograme în 3 săptămâni și un pic, 7 kilograme aproape. M-am îngrășat, le-am pus la loc, plus încă vreo 2 atunci. Acum sunt bine”, a declarat Shift pentru ego.ro.

Cântărețul a făcut echipă cu Connect-R la „Asia Express” și au păstrat o relație foarte bună și după terminarea competiției. Shift mărturisește că această experiență i-a apropiat și mai mult.

„Vorbim zilnic aproape. Relu este fratele meu, suntem foarte apropiați. Avem telefoane de câte o oră jumătate, două, în care vorbim de muzică uneori. Suntem foarte conectați. Eram prieteni de foarte mulți ani și experiența Asia Express ne-a conectat și mai bine”, a mai declarat artistul.

