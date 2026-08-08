Cum funcționează principiul orașului-burete în Hamburg

Un oraș-burete este un concept urbanistic modern conceput pentru a gestiona apa de ploaie în mod natural, în loc să o evacueze rapid prin rețelele clasice de canalizare. În loc ca asfaltul și betonul să blocheze apa, orașul folosește suprafețe permeabile, acoperișuri verzi, parcuri, lacuri artificiale și locuri de joacă speciale care absorb, filtrează și stochează precipitațiile, exact așa cum un burete absoarbe lichidele.

Un exemplu concret este „Biberland” din Hamburg, care se traduce prin „Țara Castorilor”. Este primul loc de joacă din Germania creat, în 2013, special pentru a colecta și redirecționa apa de ploaie. Proiectul face parte din strategia orașului Hamburg numită RISA (RegenInfraStrukturAnpassung), un concept inovator de tip „oraș-burete” (Schwammstadt) menit să adapteze infrastructura urbană la schimbările climatice și la ploile torențiale.

Proiectul transformă apa de ploaie în oportunitate de joacă pentru copii. Într-un interviu acordat NDR, Ole Braukmann de la Hamburg Wasser, compania de apă a orașului, a afirmat: „Este fascinant cum, cu pași relativ simpli, poți crea o utilizare dublă a spațiilor”.

Copiii profită acum de acest spațiu, jucându-se cu apa la diverse instalații special amenajate.

Conceptul de „oraș burete” presupune utilizarea unor rezervoare de apă, acoperișuri și fațade verzi, precum și suprafețe permeabile, care permit stocarea apei de ploaie și reduc supraîncălzirea orașelor. În loc să investească în extinderea rețelei de canalizare, autoritățile au ales să utilizeze un sistem de drenaj natural, creând un canal din cărămizi, un bazin de infiltrare și o vale pentru apa de ploaie.

„Am economisit costuri, am îmbunătățit microclimatul și am contribuit la refacerea rezervelor de apă freatică”, a explicat Ole Braukmann.

Alte proiecte derulate

În prezent, în Hamburg, al doilea cel mai mare oraș din Germania, după Berlin, peste 30 de proiecte pilot, inclusiv curți școlare verzi și acoperișuri răcoroase, contribuie la îmbunătățirea microclimatului și a calității apei.

Un alt exemplu de succes din acest oraș este renovarea curților școlare. „Este extraordinar că putem contribui la transformarea curților școlare în spații mai verzi și mai puțin asfaltate”, spune Sonja Schlipf, de la compania de apă a orașului Hamburg. Efectele sunt vizibile: un microclimat mai plăcut și condiții mai bune pentru elevi, care nu mai suferă de temperaturile ridicate.

De asemenea, la centrul de cercetare DESY din Hamburg, angajații se bucură de condiții mai răcoroase datorită acoperișurilor și fațadelor verzi.

„Temperatura din Hala Verde 36 s-a redus semnificativ datorită vegetației”, explică Schlipf.

Acest proiect, finanțat parțial de Agenția pentru Protecția Mediului, demonstrează cum clădirile pot fi răcite eficient și ecologic, fără utilizarea aerului condiționat. Acoperișul verde de mari dimensiuni de la DESY nu doar că ajută la răcirea clădirii, dar servește și ca rezervor de apă de ploaie, utilizată ulterior pentru irigarea plantelor.

Totuși, Schlipf atrage atenția asupra limitărilor tehnice, cum ar fi imposibilitatea de a instala acoperișuri cu straturi mai groase pentru retenție din cauza constrângerilor structurale.

Conceptul de oraș-burete (Sponge City) a apărut la începutul anilor 2000, fiind dezvoltat teoretic de arhitectul peisagist chinez Kongjian Yu. El a propus înlocuirea infrastructurii rigide din beton (canale, diguri, conducte) cu „infrastructură verde-albastră” inspirată din tehnicile tradiționale chinezești de gestionare a apei.

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