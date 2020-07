Smiley, șocat că l-a recunoscut Nadia Comăneci. “Eram la un meci al Simonei Halep și a vrut să facă o poză cu mine”

Smiley și Nadia Comăneci

În urmă cu patru ani, Smiley își vedea cu ochii visul de a o întâlni pe Nadia Comăneci. Pentru că o admira de când era copil, în momentul în care a ajuns să stea lângă ea la un meci de tenis jucat de Simona Halep, efectiv s-a blocat și nu a știut cum să reacționeze. Spre norocul lui, campioana aprecia muzica lui Smiley, așa că a fost ea cea care a luat atitudine.

Smiley, cu Pavel Bartoș și Dragoș Bucur

“De-a lungul timpului m-am întâlnit cu o grămadă dintre oamenii pe care îi admiram când eram copil și pe care îi admir în continuare, evident. Am avut ocazia să cânt cu Alexandru Andrieș, Nicu Alifantis, cu Damian Drăghici, cu Mircea Baniciu. Am cântat cu Holograf, cu Compact, adică am reușit să-mi îndeplinesc o grămadă de visuri care păreau nebunești, când eram mic. M-am cunoscut cu Ilie Năstase, care a și apărut într-un clip pe care l-am făcut noi. M-am întâlnit cu Nadia Comăneci”, a povestit Smiley.

Când m-am întâlnit cu Nadia Comăneci eram la un meci cu Simona Halep și, în boxa ei, era Nadia… Eu m-am așezat sfios, nu-mi venea să cred, iar ea a știut cine sunt și a vrut să facă o poză cu mine, să punem pe Twitter. Smiley:

I-a scris lui Jerry Seinfeld și l-a rugat să-i asculte o piesă

Un an mai târziu, întâlnirea cu Nadia Comăneci i-a dat curaj lui Smiley, care i-a scris celebrului actor Jerry Seinfeld.

“I-am scris lui Jerry Seinfeld. Când am făcut piesa Song About Nothing, i-am scris și i-am zis că l-am urmărit de mic, îi știu serialul și, pentru că el a scris un sitcom intitulat About Nothing, eu am făcut o piesă și i-am dat să o asculte. Nu mi-a răspuns”, a mai spus artistul.

Deși este la nivelul în care are șansa să lucreze cu nume mari din industria românească și internațională, atunci când își întâlnește un idol, Smiley recunoaște că pur și simplu nu poate conștientiza că totul este real.

“Am lucrat în studio la Babyface (n.r. celebru cântăreț și producător american), în State, cu o grămadă de producători mari pe care îi admir, compozitori mari care au făcut istorie, adică am trecut printr-o grămadă de episoade în care mă întrebam dacă chiar se întâmplă treaba asta, este realitate”.

