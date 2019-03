Billy Corgan – scurtă biografie

Billy Corgan, pe numele său complet William Patrick Corgan Jr., este cunoscut mai ales ca artistul din spatele „The Smashing Pumpkins”, formație care a fost înființată de acesta în 1988.

Carieră de artist a lui Corgan se suprapune evoluției trupei The Smashing Pumpkins, alături de care a câștigat 3 premii MTV dar și două Grammy, în 2 ani consecutivi, pentru Best Hard Rock Performance.

Formarea sa ca artist a fost în primă fază influențată de tatăl sau, William Corgan Sr., care era chitarist de blues și rock. Prima să chitară a fost o replică a unui Les Paul, iar tatăl sau a fost cel care l-a îndemnat să asculte artiști sau formații precum Jimi Hendrix, Jeff Beck, Hohn Cale, Black Sabbath sau Queen. Cu toate că a primit oferte de la universități importante, Corgan a decis să aleagă calea muzicii. A cântat alături de Wayne Static, în prima sa formație, Deep Blue Dream, în perioada ’87-’88.

A pus bazele The Smashing Pumpkins, în 1988, iar 5 ani mai târziu avea să apăra albumul „Siamese Dream”, care primea 9 Discuri de Platină și 3 Discuri de Aur. Cu toate că avea la dispoziție o formație, Corgan a fost cel care a înregistrat toate părțile de bass și de chitară pentru acest album.

Anul 2004 marchează începutul carierei solo a artistului, care lansează un album în care se regăseau elemente de shoegaze, alternative și chiar muzică electronică. Pe lângă pasiunea pentru muzică, Corgan este pasoinat și de poezie, artistul lansând volumul ‘Blinking with Fists’ care a ajuns pe lista New York Times Best Seller.

Billy Corgan rămâne un artist complet, care a influențat atât muzical și ideologic mulți artiști.

Biletele la concertul lui Billy Corgan la Arenele Romane:

Earlybird, primele 300 de bilete: 69 lei Cat. C, 89 lei Cat. B, 119 lei Cat. A + taxe 5 lei

Presale: 89 lei Cat. C, 109 lei Cat. B, 139 lei Cat. A + taxe 5 lei

La acces: 100 lei Cat. C, 130 lei Cat. B, 150 lei Cat. A

Cat. A-cu loc pe scaun în sectoarele K și E. Include brățara textilă cu artistul, poster color și acces în locație cu 30 de minute înainte

Cat. B-fără loc, în față scenei. Include brățara textilă cu artistul

Cat C-cu loc sau fără loc în spatele categoriei B, în Arenă

La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă taxa de 5 lei. Pentru acest show, din cazua configurației speciale a evenimentului, se pun în vânzare doar 3.000 de bilete. Numărul de bilete din Cat. A și Cat. B e limitat la 500 de bucăți din fiecare categorie.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/rețea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00-22:00), Berăria H, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX-Telekom, Agențiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librăriei Libmag (Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 6, Sector 3) și pe terminalele Selfpay din toată țara.

Online pe www.iabilet.ro puteți plăți cu Cardul, prin Paypal, pe factură la Vodafone sau Orange, cu plată la sfârșitul lunii, sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde în țară.

Pentru acest eveniment nu este permisă renunțarea la bilețele achiziționate.

