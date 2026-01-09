Cum a început bătălia pe averea lui Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani și a lăsat o mare parte din avere, estimată la 69,5 milioane de euro, fundației sale pentru protecția animalelor. Decizia se pare că i-a înfuriat pe soțul și fiul actriței, care au început o adevărată bătălie pentru moștenire.

Nicolas-Jacques Charrier, fiul unic al actriței, și Bernard dOrmale, soțul acesteia, au inițiat acțiuni legale separate pentru a contesta testamentul. Actrița a exclus în mare parte familia din planurile sale de moștenire, lăsând doar 15% din avere fiului său și o cotă și mai mică soțului. Nu a fost pentru nimeni un secret faptul că Brigitte Bardot a avut o relație controversată cu fiul său.

Fiul lui Brigitte Bardot ar fi avut dreptul la jumătate din moștenire

Fiul actriței are o poziție juridică mai solidă. Conform legislației franceze, el ar fi trebuit să primească cel puțin jumătate din averea mamei sale. Chiar și așa, o mare parte din patrimoniul Bardot a fost transferată fundației înainte de decesul actriței.

„Aceste donații contravin legilor succesorale”, au declarat avocații lui Nicolas-Jacques Charrier, citați de publicația italiană. În cazul lui Bernard dOrmale, șansele de succes sunt mai mici, acesta neavând drepturi succesorale automate ca soț.

Averea lui Brigitte Bardot se ridică la peste 69 de milioane de euro

Actrița avea o avere considerabilă, estimată la 69,5 milioane de euro, la finele anului 2025. Majoritatea acestui patrimoniu consta în investiții, inclusiv:

titluri de stat în Italia, Germania, Spania și Franța, reprezentând aproximativ 20% din avere;

proprietăți imobiliare, inclusiv vila La Madrague din Coasta de Azur, care însumau circa 40%.

La Madrague este un exemplu relevant în disputa testamentară. Încă din anii 90, drepturile de proprietate asupra vilei și terenurilor au fost transferate fundației Bardot.

Ce este și cu ce se ocupă Fundația Bardot pentru protecția animalelor

Fondată în 1986, această organizație reflectă pasiunea actriței pentru drepturile animalelor, manifestată încă din anii 60. Fundația sprijină diverse proiecte, de la conservarea faunei sălbatice până la protecția animalelor domestice și de fermă.

Printre beneficiari se numără mii de câini, pisici, capre, porci și cai. Cu toate acestea, fundația a fost criticată în 2019 de Curtea de Conturi din Franța pentru lipsa de transparență privind utilizarea fondurilor donate. Acest istoric poate fi relevant în contextul proceselor privind testamentul Bardot.

Cine este Nicolas Charrier, fiul lui Brigitte Bardot

Brigitte Bardot are un singur fiu, pe nume Nicolas-Jacques Charrier, fiind cunoscut și ca Nicolas Charrier. Acesta s-a născut la data de 11 ianuarie 1960 din căsătoria acesteia cu actorul Jacques Charrier.

Nicolas a studiat economia la Paris, a debutat în modelling la 22 ani, s-a căsătorit cu Anne-Line Bjerkan (fiica unui diplomat norvegian), au doi copii; relația cu mama a rămas distantă, culminând cu procese pentru defăimare, dar a participat la înmormântarea ei recentă.

Brigitte Bardot a murit la 91 de ani

Brigitte Bardot a murit pe 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani, la reședința sa din Saint-Tropez, Franța, din cauza cancerului. Actrița fusese spitalizată în octombrie și noiembrie 2025 la Toulon pentru operații, dar se întorsese acasă. Din păcate, aceasta nu a mai putut duce lupta cu boala și a murit la scurt timp după Crăciun.

Președintele Emmanuel Macron a numit-o „legendă a secolului”, iar organizații precum Société Protectrice des Animaux au lăudat-o ca „icon pentru cauzele animaliere”; a fost înmormântată în grădina sa din Saint-Tropez, alături de animalele sale.

