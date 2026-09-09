Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună trei copii, un băiețel, pe Milan și gemenele Indira și Rania, care zilele trecute au început școala, iar părinții i-au însoțit la festivitatea de deschidere a noului an. Cât plătesc, de fapt, cei doi părinți, pentru școala micuților.

Cei trei copii pe care cuplul îi are împreună învață la o școală privată cu profil internațional, unde costurile anuale ajung la sume importante.

Pentru anul școlar 2026-2027, școala privată la care sunt înscriși copiii are afișată, pentru școala primară, o taxă anuală de 12.850 de euro pentru un elev. Tariful este prezentat ca fiind unul „all-inclusive” și cuprinde taxa de școlarizare, înscrierea și reînscrierea, resursele educaționale, programul complet de masă, uniforma și materiile extracurriculare, potrivit Wowbiz.

Astfel că, la tariful standard afișat, pentru trei copii aflați în ciclul primar, suma ar ajunge la 38.550 de euro pe an, scrie sursa citată. Școala precizează că poate exista o structură flexibilă de taxe, inclusiv reduceri pentru copiii din aceeași familie. De asemenea, anumite costuri suplimentare, precum transportul școlar sau unele servicii opționale, se achită separat.

Au trecut aproximativ 10 ani de când Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează un cuplu, perioadă în care au făcut trei copii împreună: pe Milan și gemenele Indira și Rania.

Chiar dacă au încercat să fie un cuplu destul de discret, nu cu foarte multe apariții împreună în presă și în lumea mondenă, despre Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-a vorbit și încă se discută destul de mult, fiind două personaje intens mediatizate.

Recent, Valentina Pelinel a oferit câteva detalii din relația ei cu fostul acționar de la Dinamo București, dezvăluind ce pățește alături de Cristi Borcea.