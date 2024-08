Libertatea: A trecut ceva timp de când telespectatorii te-au putut urmări într-un serial. Cum se simte pentru tine această întoarcere pe micile ecrane?

Tania Popa: Este wow revenirea, mi-era dor de acest stil de lucru: o echipă ce se vede aproape în fiecare zi la filmare și astfel se formează un soi de familie. Este foarte tare și chiar mi-a fost dor!

-Ce înseamnă proiectul Atletico Textila pentru tine? Cum a fost atmosfera de la filmări?

-Atletico Textila este un alt serial la care am dat casting pentru a participa (râde). Atmosfera de la filmări a fost una senzațională! Cred că toată lumea era dornică. Pentru mine, cel puțin, atmosfera a fost una lejeră, funny, totul super prietenos. Iar regizorul, George Dogaru, este un om calm și drăguț, cum îmi place mie.

Tania Popa nu se identifică cu personajul ei din „Atletico Textila”

-Cum ai descri-o pe doamna Carmen? Consideri că aveți trăsături comune? A fost un personaj dificil?

-Ooo, doamna Carmen! Aici va fi o bucurie mare pentru soțul meu și mama mea, pentru că în sfârșit joc o doamnă bogată, care este îmbrăcată bine, tot timpul aranjată, dichisită. Trecând peste glumă, nu mă identific cu ea, că nu sunt așa de rea, dar mă identific cu faptul că și mie îmi pasă de copiii mei foarte mult.

Dar nu mă implic să le distrug drumul și ceea ce vor ei să realizeze, îi las să dea singuri cu capul de pereți, să vadă dacă e bine sau nu. Iar în ceea ce privește dificultatea, după toate personajele făcute în teatru, nu știu dacă mă mai poate surprinde un personaj. Acesta chiar a fost unul distractiv, mi-a plăcut mult de tot să fiu o mamă autoritară și înțepată și, în același timp, exagerat de iubitoare.

-În serial, o interpretezi pe mama lui Junior, personaj jucat de Matei Constantin, aflat la primul lui serial. Cum a fost să joci alături de el?

-Vai, dragul de Matei! Îl știu de când era copil! Joc cu Mihai, cu tatăl lui, de atât timp și ne cunoaștem din 93! Mi-e tare drag că-i alături de mine și că este băiatul meu în serial. Extraordinar de bine mă înțeleg cu el! Nu pare a fi la primul serial, este foarte profesionist. Vine tot timpul cu textul știut, vrea să repete, este preocupat, e serios! Cred că a moștenit exact ce trebuie pentru meseria de actor de la talentații și consacrații lui tată și bunic.

„Este o generație mai heirupistă, li se pare mai simplu și fac totul mai repede”

-Mulți dintre noii actori din Atletico Textila se află la începutul carierei lor, ce diferențe observi la noua generație de actori?

-Am mai vorbit eu despre diferențele dintre generații. Este și normal să se schimbe generațiile, pentru că lumea se schimbă. Apar atât de multe lucruri noi, chiar și în meseria noastră. Sunt mult mai multe posibilități, viteza este mult mai mare. Noi eram mai speriați, mai afundați așa în ce făceam, ni se părea totul mult mai important.

Ei sunt mai lejeri și nu sunt atât de speriați. Nu mai este totul “pe viață și pe moarte”, cum era la noi, sau cel puțin așa îmi părea mie. Este o generație mai heirupistă, li se pare mai simplu și fac totul mai repede, dar nu vreau să generalizez. Iar toate acestea nu reprezintă ceva rău, e de bine, sunt în pas cu timpurile.

Tania Popa: „Cel mai important este filmul pe care vreau să-l produc împreună cu soțul meu”

-După zilele lungi și toride petrecute pe platoul de filmări pentru Atletico Textila, cum plănuiești să-ți petreci restul verii? Ai în plan vreo vacanță? Pregătești vreun nou proiect?

-Anul acesta o să scurtez vacanțele pentru că ne apucăm de casă și trebuie să fim precauți cu bugetele. Dar nu se știe niciodată când va da răcoarea, pe unde fug. Deocamdată mă bucur de timpul liber, pentru că pot să mă afund în atelier, unde am multe restanțe. Iar proiecte noi, cel mai important este filmul pe care vreau să-l produc împreună cu soțul meu și cu o casă de producție, deci să fim co-producători.

La asta lucrez acum, îmi doresc mult de tot să îmi iasă și… o să iasă, pentru că-mi știu limitele și puterile! La teatru cred că o să fac o mică pauză, pentru că am prea multe spectacole și am nevoie de o pauză pentru repetiții. Vreau să duc la bun sfârșit treaba cu filmul, iar la teatru am vreo 14 spectacole pe care le joc, trebuie să am timp să le și joc pe toate, așa că, mă axez pe asta deocamdată.

