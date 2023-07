Theo Rose a născut pe 14 iunie 2023, iar ea și regizorul Anghel Damian au devenit părinți pentru prima dată.

„Cred ca la cezariană, pe masa de operație, am scapat de 10 kilograme instant. De unde rugăciunile mele erau să răman cu 55 de kilograme, de la 62 am rămas cu 50 în cap!

Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior.

Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!“, a mărturisit Theo, într-un InstaStory, potrivit Click.

Theo are ajutoare în creșterea lui Sasha