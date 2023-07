Sâmbătă, 22 iulie, Theo Rose și Anghel Damian și-au botezat băiețelul în mare secret. Sasha Ioan a fost creștinat la 1 și 10 zile, aceasta fiind dorința bunicilor. Tatăl artistei a dat câteva detalii despre evenimentul important care a avut loc în familia lor în urmă cu doar câteva zile.

„A avut loc botezul sâmbătă. Este un prilej de bucurie, ne-am bucurat tare mult, este primul nepoțel. Ne-am bucurat cu toții de acest sentiment, a fost minunat.

Nu pot să spun că am avut emoții, pentru că sunt oameni cu experiență și știm că acesta este ritualul și ne-am bucurat, emoții au fost când s-a născut.

Acum să dea Dumnezeu să fim sănătoși cu toții să putem să îl facem mare”, a declarat tatăl lui Theo Rose pentru playtech.ro.

Artista a păstrat discreția în ceea ce privește creștinarea micuțului ei, iar petrecerea a fost doar cu cei din familie. Raluca, sora mai mare a lui Theo Rose, a fost nașa lui Sasha Ioan.

„Nu neapărat de chestia asta, dar așa au hotărât cele două bunici, că așa e bine să facă, așa au vorbit și cu preotul și a fost foarte bine, copilul are o lună și 10 zile, e zdravăn.

Nașa a fost Raluca, sora mai mare a lui Theo, fiica noastră cea mare. Theo nu a cântat la petrecere, a fost o petrecere restrânsă cu prietenii și cu familia”, a mai dezvăluit tatăl cântăreței.

Sora lui Theo Rose a fost nașă de botez

Într-un interviu pentru emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Raluca Diaconu a dezvăluit cât de onorată e să fie nașa băiețelului surorii ei. „Sunt fericită pentru Teo, pentru că traversează o perioadă atât de minunată din viața ei, că viața i s-a așezat atât de frumos și că este un semn că Dumnezeu, când consideră că este momentul, le așază El cum nu se poate mai bine.

Am emoții, într-adevăr, abia aștept să vină pe lume acest copil minunat și sunt încântată și extrem de fericită că m-au ales să fiu nașă. Am mari emoții, îmi vin lacrimi în ochi când vorbesc despre asta. Să vină pe lume sănătos, îl așteptăm cu bucurie”, a explicat Raluca Diaconu la „Teo Show” înainte ca nepoțelul ei să vină pe lume, conform wowbiz.ro.

Theo Rose a slăbit 10 kilograme după naștere

Theo Rose a născut pe 14 iunie 2023, iar ea și regizorul Anghel Damian au devenit părinți pentru prima dată.

„Cred că la cezariană, pe masa de operație, am scăpat de 10 kilograme instant. De unde rugăciunile mele erau să răman cu 55 de kilograme, de la 62 am rămas cu 50 în cap! Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație am simțit o mâncărime puternică și am așa o pată de vergeturi pe un picior.

Nu mă deranjează, nu am nici o problemă, dar de celulită vreau să scap!“, a mărturisit Theo, într-un InstaStory, potrivit Click.

Theo are ajutoare în creșterea lui Sasha

Când are nevoie de ajutor, bunicile sunt la datorie. „Da, tare asta cu bunicile, e mișto chestia. Dacă-mi zicea mama acum, ce un an, câteva luni: «Vezi că vin și eu câteva zile pe la tine, să stau pe la tine», aș fi zis: ce-ai mă, ce să faci la mine, ai înnebunit? Dar n-ar fi zis ea, că nu suntem genul, tocmai acum, n-am îndrăznit s-o chem, că are și ea curte, casă, bărbat, muncă. Și a venit. Și când a venit, am zis: mamă…

Dar așa trebuie, câte două zile, că dup-aia obosesc și bunicile, trebuie să le dai pauză, că obosesc și ele și cred că se strică treaba. Două zile așa, două nopți să stea bunica cu el, că e odihnită, e fresh, e cutare… Se joacă cu el, îi face băiță, îl pupă. După aia, o trimiți acasă, că se odihnește. Pac, am găsit schema!”, a povestit Theo Rose, pe Instagram.

