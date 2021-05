Ținuta purtată de Elena Gheorghe în noul videoclip a atras privirile. „Am folosit 20 metri de material”

„Clipul pentru piesa «Luñina» s-a filmat într-o zonă deloc promovată, extrem de frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult priveliștea, atmosfera. Te simți ca-n Rai, totul atât de pur, de poveste. Am fost în trei locații până s-o găsesc pe aceasta”, spune Elena Gheorghe, una dintre cele mai bune voci din România.

Îndrăgita cântăreață a filmat printre văcuțe, oi, într-un peisaj de poveste, cu multă verdeață, cer senin și soare, deși prognoza meteo anunțase ploi.

Elena a purtat mai multe ținute „colorate”, pentru una din rochii folosindu-se nici mai mult, nici mai puțin de 20 de metri de material imprimat la comandă. Și pentru pălăria spectaculoasă, lucrată manual, s-a muncit 3 zile la foc continuu!

Desigur, nici Elena n-a scăpat de peripeții la filmările „Luñina”, asta pentru că pălăria spectaculoasă i-a jucat ceva feste. Mai exact, din cauza vântului puternic, artista era să o piardă de câteva ori!

„De când am înregistrat piesa, mi-am imaginat un videoclip în natură cu oi, văcuțe, capre. Mi-am dorit foarte mult să mă întorc la origini, am vrut ca natura și animalele acestea superbe să se întrepătrundă cu piesa foarte veselă și ținutele mele.

În ceea ce privește ținutele, de obicei direcția, conceptul, pleacă de la mine mai ales la piesele machidonești, iar apoi Ioana Ieremia, stilista mea, completează și întregește lucrurile pe care mi le doresc și de acolo începe treaba cu adevărat.

Pentru rochia colorată am folosit 20 metri de material pe care l-am imprimat cu grafică creată special, să se potrivească cu natura, cerul… apoi am ales brâul din piele cusut manual. Pălăria, pe care aș purta-o non-stop, a fost făcută la foc continuu.

Era să o pierd de câteva ori la filmări, din cauza vântului puternic. M-am bucurat totuși că vremea a ținut cu noi… în prognoză arăta ploaie 80%. Ținuta cu imprimeuri florale este semnată Ana Capsali, iar rochia nude cu spatele gol și celelalte două ținute sunt de la Joyz”, mai spune artista.

