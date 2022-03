O dată pe săptămână emoțiile cresc, deoarece jucătorii au ocazia de a lupta pentru rămânerea în competiție. Este seara în care fiecare echipă lasă deoparte orice conflict și pregătește strategia prin care să câștige pentru a nu pierde un membru al tribului. Deja aflați în avantaj prin oamenii în plus, Războinicii au visat la o nouă victorie. Faimoșii aveau o motivație clară: să nu piardă, pentru a doua săptămână la rând!

Un joc extrem de echilibrat, ajuns la ștafetă, a arătat de ce Imunitatea rămâne miza pentru care nimeni nu dă înapoi. Până la urmă, seria meciurilor câștigate a continuat pentru Războinici. Cu 10 la 9, aceștia și-au asigurat o nouă seară de liniște și o nouă săptămână în care diferența dintre numărul membrilor echipei va crește.

Încă o dată, Marian și Elena au câștigat Imunitatea Individuală, așa că au mers la Consiliu cu încrederea că nici nu pot fi propuși spre eliminare, dar și că vor face nominalizări. La votul celor de acasă au ajuns TJ Miles, în urma votului de grup, dar și Cătălin Zmărăndescu și Mari Fica, în urma voturilor celor doi concurenți cu Imunitate.

„Eram sigur. Nu știu dacă noi suntem la fel de uniți ca Războinicii. Cred că dacă scapă de mine acum ar fi mai ușor pentru ei. Dacă scapă de mine ei cred că au mai multe șanse. Dacă e să plec acasă le urez multă baftă”, a spus TJ Miles, după ce a fost nominalizat să plece acasă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cătălin Zmărăndescu a fost propus spre eliminare pentru a treia oară

Marian Drăgulescu a fost cel care l-a nominalizat pe luptător să plece acasă, după ce gimnastul a câștigat imunitatea individuală.

Recomandări EXCLUSIV. Dincolo de război, problemele rămân: cum ajung navele comerciale să polueze nepedepsite apele din Marea Neagră și de ce autoritățile nu verifică

„Faptul că m-a nominalizat pe mine… mă așteptam. Nu am ce să-i reproșez. E alegerea lui. Când a venit la această competiție nimeni nu mi-a dat nicio șansă, dar s-a dovedit contrariul. E o emoție mare când știi că ești nominalizat și pentru mine e a treia oară. Eu nu vreau să plec acasă sub nicio formă, pentru că nu mi-am terminat misiunea aici. Nu există joc în care să nu vin cu puncte”, a declarat Zmărăndescu.

Mari Fica a declarat că își dorește foarte mult să continue această experiență Survivor, alături de Faimoși. Ea menționează că dă tot ce are mai bun pe traseu.

„Având în vedere că suntem puțini, opțiunile nu erau multe. Mă așteptam, pentru că sunt și nouă. De fiecare dată am încercat să fac ceva. Eu m-am dedicat total. Nu vreau ca Survivor să fie doar o experiență pe care am bifat-o. Sunt lucruri la care eu am renunțat ca să vin aici”, a spus atleta din echipa Faimoșilor.

Citeşte şi:

Celelalte războaie ale lui Putin. Groznîi, Alep, orașe devastate de armata Rusiei, oferă un tipar sumbru pentru ofensiva din Ucraina

Apelul unui cunoscut intelectual apropiat BOR: Patriarhul nostru trebuie să se disocieze de hidoșenia Bisericii Ruse, care vorbește despre nevoia armei nucleare

Pierderile Rusiei ascund vulnerabilitatea Ucrainei. O analiză mai puțin optimistă despre șansele Kievului în război

Politolog ucrainean din Cernăuți: Moscova se visa a treia Romă, dar a devenit cel de-al patrulea Reich. Va profita China de slăbirea Rusiei?

GSP.RO Mesajul ucrainencei pentru românul care a făcut-o sa plângă într-o benzinărie din zona Moeciu: "Nici nu știa că am 4 copii"

Playtech.ro Donald Trump, amenințare la adresa lui Vladimir Putin. S-a aflat abia acum: clădirile țintite din Rusia pe care le...

Observatornews.ro “Dumnezeu te-a ales să mergi la ceruri mult prea devreme!” Maria, o poliţistă din Iaşi, a murit de cancer. Trei copii au rămas acum fără mamă

HOROSCOP Horoscop 22 martie 2022. Taurii ar fi bine să se asigure că ceea ce spun va ajunge la cine trebuie și vor fi înțeleși cum trebuie

Știrileprotv.ro Victorie importantă pentru armata ucraineană. A recuperat un oraș cucerit de ruși

Telekomsport Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special