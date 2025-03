Premiile Oscar, cunoscute oficial ca Academy Awards, sunt cele mai importamte premii din industria cinematografică și sunt acordate anual de Academia Americană de Film pentru excelență în cinematografie, începând cu 1929.

Totuși, în ultimii 15 ani, această ceremonie și-a pierdut din prestanță din cauza unor momente stânjenitoare. Presa americană a făcut o trecere în revistă a celor mai importante 5 gafe și incidente de la premiile Oscar din 2013 încoace.

1. Căzătura lui Jennifer Lawrence

În 2013, Jennifer Lawrence a fost în centrul atenției după ce a căzut pe scări în timp ce urca pe scenă pentru a-și ridica Oscarul pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din Silver Linings Playbook.

După ce și-a ridicat premiul, ea s-a adresat publicului: „Vă ridicați în picioare doar pentru că vă simțiți rău că am căzut, și asta e foarte jenant”.

2. John Travolta a greșit numele unei actrițe

În 2014, John Travolta a devenit instantaneu subiect de meme pe internet după ce a pronunțat greșit numele actriței Idina Menzel. Introducând-o pe vedeta filmului Frozen înainte de interpretarea piesei Let It Go, actorul din celebrul film Grease (1978) i-a spus „Adele Dazeem”. „Vă rog să o primiți pe incredibil de talentata, unica și inegalabila Adele Dazeem”, a spus Travolta.

Un an mai târziu, Menzel a făcut haz de necaz și l-a prezentat pe Travolta pe scenă sub numele de „Glom Gazingo”.

3. Selfie-ul lui Ellen DeGeneres

Tot în 2014, prezentatoarea de televiziune Ellen DeGeneres a devenit un subiect de discuție după ce a făcut un selfie cu mai multe vedete din public. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Brad Pitt și Meryl Streep au fost câțiva dintre actorii care s-au alăturat fotografiei.

Până în prezent, selfie-ul de la Oscaruri are 2,8 milioane de retweet-uri.

4. Gafa cu La La Land

În 2017, ceremonia Oscar s-a transformat într-un adevărat fiasco când premiul pentru cel mai bun film a fost acordat greșit. Prezentatorii Warren Beatty și Faye Dunaway au anunțat inițial că La La Land a câștigat și au invitat echipa filmului pe scenă.

Însă plicul pe care l-au citit era, de fapt, pentru câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță, iar adevăratul câștigător al premiului pentru cel mai bun film era Moonlight.

În timp ce echipa La La Land ținea discursurile de mulțumire, producătorul Jordan Horowitz a luat microfonul și a anunțat: „Asta nu e o glumă; Moonlight a câștigat premiul pentru cel mai bun film”.

5. Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock

Este greu de uitat momentul din 2022, cu Will Smith lovindu-l pe Chris Rock, un gest golănesc, fără precedent în istoria Oscarurilor.

Prezentatorul Chris Rock a făcut o glumă despre soția lui Smith, Jada Pinkett Smith, comparând-o cu „G.I. Jane” din cauza tunsorii ei scurte. Smith a râs la început, dar soția lui, așezată lângă el, și-a dat ochii peste cap și a părut nemulțumită.

Apoi, Will Smith a urcat pe scenă și l-a lovit pe Rock peste față, după care s-a întors pe scaun și a strigat de două ori: „Nu mai rosti numele soției mele cu gura ta nenorocită!”.

În acea seară, Smith a câștigat primul său Oscar pentru rolul din King Richard și, ulterior, și-a cerut scuze lui Rock.

