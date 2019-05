Melodia ”My Way” a lui Frank Sinatra conduce topul realizat de Co-op Funeralcare, urmată de ”Time To Say Goodbye” de Andrea Bocelli şi Sarah Brightman, şi de ”Over The Rainbow” de Eva Cassidy.

Piesele proaspăt intrate în acest an sunt ”Supermarket Flowers” de Ed Sheeran şi ”You Raise Me Up” de Westlife. Ed Sheeran va cânta,pentru prima dată în România, anul acesta. Artistul va susține un concert pe Arena Națională din București.

Ed Sheeran este cel mai productiv artist din ultimii 30 de ani. Suma fabuloasă încasată într-un singur an de turneu.

Multe persoane îşi informează familiile în legătură cu melodiile pe care le preferă la propriile înmormântări, însă un număr din ce în ce mai mare îşi roagă apropiaţii să cânte la slujbă, potrivit Co-op Funeralcare, care organizează anual circa 100.000 de ceremonii de înmormântare.

”Încurajăm întotdeauna oamenii să fie mai deschişi în ceea ce priveşte dorinţele lor referitoare la propria înmormântare şi să le spună celor dragi ce şi-ar dori atunci când va veni timpul. Faptul de a şti ce melodie şi-a dorit persoana respectivă poate aduce alinare într-un astfel de moment incredibil de greu”, a declarat David Collingwood, director în cadrul companiei, citat de Agerpres.

Potrivit unui sondaj la care au participat 2.000 de adulţi, una din patru persoane doreşte ca la propria înmormântare să se audă melodii care să îi binedispună pe cei prezenţi.

Printre piesele rock populare la înmormântările din Marea Britanie se numără ”Stairway To Heaven” a formaţiei Led Zeppelin şi ”Bat Out Of Hell” de Meat Loaf. Piesa ”Angels” a lui Robbie Williams este cea mai solicitată melodie pop.

