Oana Roman a avut parte de o transformare uimitoare în ultimele luni. Vedeta a slăbit 15 kilograme, iar schimbarea este cu adevărat neașteptată, mai ales pentru cei care au criticat-o ani la rând pentru felul în care arată. Acum, vedeta a dezvăluit câți centimetri a ajuns să măsoare la bust și la talie.

Oana Roman spune că a ajuns să poarte haine cu măsuri mai mici, după ce a slăbit 15 kilograme în aproximativ șase luni. Vedeta a povestit că, la o sesiune recentă de cumpărături, a constatat că pantalonii de mărimea M îi vin lejer și că speră să ajungă în curând la măsura S.

De asemenea, ea a spus că și-a măsurat corpul, iar ceea ce a descoperit a surprins-o foarte tare. „Am o dilemă, pentru că nu mai știu ce măsură port. Astăzi, este prima oară când m-am măsurat de când am început să slăbesc, pentru că nu am vrut să fac chestia asta în fiecare săptămână. Am zis să las să treacă un timp.

Am 95 de centimetri la bust și 75 de centimetri în talie, în condițiile în care am plecat de la peste 85 de centimetri în talie și peste 106-107 la bust. Deci, nu știu exact ce măsură am. Este probabil un M, nu știu. Dar este, într-adevăr, o mare realizare. Poate unii zic că nu, dar mie mi se pare că da”, a declarat Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman a vorbit în repetate rânduri despre schimbările prin care a trecut în ultimii ani și despre procesul prin care și-a modificat stilul de viață.

Potrivit propriilor declarații, vedeta a slăbit 15 kilograme în aproximativ șase luni. Oana Roman a precizat că nu și-a dorit o scădere rapidă în greutate și că și-a urmărit starea de sănătate pe parcursul acestui proces.